İSKİ son bir ayda 100'den fazla kaçak yapıyı kaldırdı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bağlı kuruluşu İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (İSKİ), İstanbul'un su havzalarındaki kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesi sürüyor. Son bir ayda Terkos ve Ömerli havzalarında art arda düzenlenen yıkımlarla 100'ün üzerinde kaçak yapı kaldırıldı.

İSKİ, kentin içme suyu kaynaklarını tehdit eden kaçak yapılaşmaya karşı mücadelesini sürdürüyor. İSKİ ekipleri Eylül ayı içinde önce Terkos Havzası'nda yer alan Baklalı ve Boyalık Mahallelerindeki 46, ardından da Ömerli Havzası'nda 37 kaçak yapıyı kaldırdı. Son olarak Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'nde 22 kaçak yapının daha kaldırılmasıyla, çok kısa bir zaman diliminde 100'ü aşkın kaçak yapı temizlendi.

Terkos Havzası'nın kısa mesafeli koruma alanında kalan Arnavutköy Tayakadın Mahallesi'ndeki 22 kaçak yapı için yasal süreç işletildi. İlgililere yapıyan tebligatın ardından verilen sürede 16 yapı malikleri tarafından kaldırılırken, kalan 6 yapının yıkımı İSKİ ekiplerince gerçekleştirildi. Böylece söz konusu bölgede toplam 22 yapı daha havzadan uzaklaştırılmış oldu. Eylül ayı içerisinde Baklalı ve Boyalık Mahallelerindeki 46 kaçak yapı yıkımıyla birlikte bölge toplam 68 kaçak yapıdan arındırıldı.

"Havza koruma statüleri ve 6 yıllık mücadele"

İçme suyu havzalarının korunması amacıyla yürürlükteki mevzuata göre, baraj göllerinin maksimum su kotundan itibaren mesafelerle koruma kuşakları belirleniyor. Kaynağa 300 metre mesafedeki alanlar "göl mutlak koruma alanı", 300 metre ile 1000 metre arası ise "kısa mesafeli koruma alanı" olarak tanımlanıyor ve bu bölgelerde yapılaşmaya kesinlikle izin verilmiyor. İSKİ, bu mevzuat çerçevesinde son 6 yılda kesintisiz bir mücadele yürüttü. Bu süreçte Avrupa Yakası'nda 912, Anadolu Yakası'nda 531 ve Melen Havzası'nda 8 olmak üzere toplam bin 451 kaçak yapı kaldırılarak, İstanbul'un mevcut ve gelecekteki su kaynaklarının güvenliği ve kalitesi koruma altına alındı.