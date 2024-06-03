İSKİ son durumu paylaştı: Baraj doluluk oranlarında düşüş

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 78.86 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı bir önceki ayın aynı günü 82.97 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı. İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'nin altını gördü.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 3 Mayıs'ta 82.97 iken bugünkü verilere göre yüzde 78.86 oldu.

İstanbul’u destekleyen barajların doluluk oranı 11 Kasım 2023'te yüzde 16,18'e kadar düşmüştü.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 91.74 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 37.63 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 3 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 49.98

• Büyükçekmece Barajı yüzde 73.26

• Darlık Barajı yüzde 76.4

• Istrancalar Barajı yüzde 37.63

• Kazandere Barajı yüzde 72.46

• Elmalı Barajı yüzde 81.06

• Ömerli Barajı yüzde 91.74

• Pabuçdere Barajı yüzde 71.41

• Sazlıdere Barajı yüzde 60.55

• Terkos Barajı yüzde 87.88