İSKİ son durumu paylaştı: İstanbul'da baraj doluluk oranlarında düşüş

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları, İSKİ'nin verilerine göre yüzde 76.68 oldu. Mega kentte barajların ortalama doluluk oranı dün yüzde 76.93 olarak ölçülmüştü.

İstanbul'da yağışların etkisiyle yüzde 83 seviyelerine kadar yükselen baraj doluluk oranlarında havaların ısınmasıyla düşüş başladı.

İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 80'in altına düşerek 76.68 oldu.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin (İSKİ) verilerine göre, megakentte barajların ortalama doluluk oranı 9 Haziran'da 76.93 iken bugünkü verilere göre yüzde 76.68 oldu.

Barajlardaki en yüksek su miktarı yüzde 89.52 ile Ömerli Barajı, en düşük su miktarı ise yüzde 29.15 ile Istrancalar Barajı oldu.

İSKİ'nin verilerine göre 10 Haziran itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 47.1

• Büyükçekmece Barajı yüzde 71.25

• Darlık Barajı yüzde 74.54

• Istrancalar Barajı yüzde 29.15

• Kazandere Barajı yüzde 68.01

• Elmalı Barajı yüzde 78.17

• Ömerli Barajı yüzde 89.52

• Pabuçdere Barajı yüzde 66.93

• Sazlıdere Barajı yüzde 59.6

• Terkos Barajı yüzde 86.19