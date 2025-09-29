İSKİ tarih verdi: Avcılar’da 10 saatlik su kesintisi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), Avcılar ve Esenyurt ilçelerini kapsayan planlı su kesintisine ilişkin duyuru yaptı.

Açıklamaya göre, Esenyurt Turgut Özal Mahallesi’nde çelik boru isale hattında gerçekleştirilecek bağlantı çalışmaları nedeniyle 1 Ekim 2025 Çarşamba 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Ambarlı, Cihangir, Deniz Köşkler ve Merkez'de su kesintisi yaşanacak.

Açıklamada, su kesintisinden etkilenecek bölgelerde yaşayan vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.