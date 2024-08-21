İSKİ, tasarruflu su aparatı dağıtımına başladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 'Su Protokolü Kampanyası' kapsamında musluk başlıklarına takılarak su akışını düzenleyen su aparatı (perlatör) dağıtımına başladı.

Abonelerin su tasarruf aparatlarını almaları için Su Protokolü Kampanyasına katılmaları gerekiyor. Su protokolüne iski.istanbul adresi ya da İstanbul Senin uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor.

Aboneler, “Su Protokolüne Katıl” ya da “Su Ayak İzini Hesapla” sekmelerinden birine tıklayarak kampanyaya katılabiliyorlar.

Su Protokolü Kampanyası'na katılan aboneler isim ve soy isimlerinin yer aldığı teşekkür sertifikalarını ve sayaç numaralarını tasarruf@iski.gov.tr adresine gönderdikten sonra, tasarruf aparatları İSKİ personeli tarafından belirtilen adreslere teslim ediliyor.

YÜZDE 40 TASARRUF

Musluk başlıklarına takılan perlatörler, suyun akışını düzenleyerek su tüketimini azaltmada büyük katkı sağlıyor. Aparat, suyun akışını havayla karıştırarak kullanım miktarını azaltırken su basıncını da koruyor. Böylece aboneler, musluk başlıklarına takılan perlatörler sayesinde yüzde 40 oranında tasarruf sağlayabiliyor.