İSKİ Terkos Havzası’ndaki 49 kaçak yapıyı kaldırdı

Haber Merkezi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), kente içme ve kulanma suyu sağlayan Terkos Havzası’nın kısa mesafeli koruma alanında tespit ettiği 46 kaçak yapının kaldırıldığını açıkladı. Son 6 yılda su havzalarında bin 361 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi.

İSKİ verilerine göre, son 6 yılda Avrupa Yakası’nda bin 406, Anadolu Yakası’nda bin 776 ve Melen Havzası’nda 59 kaçak yapı tespit edildi. Bunlardan 862’si Avrupa Yakası’nda, 491’i Anadolu Yakası’nda, 8’i ise Melen Havzası’nda olmak üzere toplam bin 361 yapı kaldırıldı.

İSKİ, kaçak yapıların yıkımıyla su havzalarındaki kirliliğin önlenmesine ve İstanbul’un içme suyu kaynaklarının korunmasına devam edileceğini kaydetti.