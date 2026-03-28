İSKİ, Terkos Havzası’ndaki kaçak yapıları kaldırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşu İSKİ tarafından Terkos Havzası'ndaki kaçak yapılar kaldırıldı.

İBB bağlı kuruluşu İSKİ, içme suyu temin edilen ve edilecek barajlara ilişkin çalışmalarını sürdürüyor.

2560 sayılı İSKİ Kanunu gereği yapılaşmaya izin verilmeyen Terkos Havzası'nın göl mutlak koruma alanı ve kısa mesafeli koruma alanında yer alan Çatalca ilçesindeki Örencik ve Yazlık Mahallelerinde "zararlı yapı" olarak tespit edilen 6 yapı, İSKİ ekiplerince kaldırıldı.

İSKİ, havza mevzuatına göre tespit ettiği 26 kaçak yapının kaldırılmasını tebligat yolu ile ilgililerinden talep etti. Verilen süre içerisinde 20 yapı ilgilileri tarafından kaldırılırken, kaldırılmayan 6 yapının yıkımı İSKİ yıkım ekibi tarafından gerçekleştirildi.

SON 7 YILDA 1557 YAPI KALDIRILDI

İçme suyu havzalarının korunması amacıyla havza mevzuatında yer alan koruma kuşakları, baraj gölünün maksimum su kotundan itibaren mesafeler belirlenerek oluşturuluyor. Su kaynağına 300 metre mesafe kadar yakında bulunan alanlar "göl mutlak koruma alanı", 300 – 1.000 metre arası "kısa mesafeli koruma alanı" olarak tanımlanıyor.

Bu alanlarda inşa edilen uygunsuz yapılar kaldırılarak kentin su kaynaklarının korunması sağlanıyor. İSKİ, kaçak yapıların yıkım çalışmaları kapsamında son 7 yılda Avrupa Yakası’nda 970, Anadolu Yakası’nda 579 ve Melen Havzası’nda 8 yapı olmak üzere toplam 1557 yapı kaldırıldı.