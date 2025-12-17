İSKİ uyardı: İstanbul’da barajlar kritik seviyede, tasarruf hayati önem taşıyor

İstanbul’da da etkisini artırarak sürdüren şiddetli kuraklık nedeniyle barajlardaki doluluk oranı yüzde 17,83 seviyesine gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyelerinde seyrediyor. İSKİ, kente kesintisiz su temini için tüm teknik ve idari önlemlerin alındığını belirtirken, yüksek günlük su tüketimine dikkat çekerek abonelere tasarruf çağrısında bulundu.

İSKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan güncel verilere göre bütün İstanbul’a su sağlayan barajlardaki ortalama doluluk oranı yüzde 17,83 olarak ölçüldü. Bu oran, son 10 yılın en düşük seviyesi olarak kayıtlara geçti. Yetkililer, mevcut seviyenin özellikle yağış rejimindeki düzensizlikler ve uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle oluştuğunu vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün Haziran 2025 – Kasım 2025 dönemini kapsayan 6 aylık kuraklık haritasında da Türkiye’nin büyük bölümünün “orta şiddetli” ve “şiddetli kuraklık” sınıfında yer aldığı görüldü. Haritada İstanbul ve Marmara Bölgesi de riskli alanlar arasında gösterildi.

İSKİ: KISA VADEDE KESİNTİ YOK, RİSK DEVAM EDİYOR

İSKİ, mevcut koşullara rağmen İstanbul’a kesintisiz su sağlanması için tüm sistemlerin aktif olarak yönetildiğini, alternatif kaynakların ve iletim hatlarının devrede olduğunu bildirdi. Ancak günlük su tüketiminin halen yüksek seviyelerde seyrettiğine dikkat çekilerek, bu durumun kuraklık sürecinde riski artırdığı ifade edildi.

İSKİ Genel Müdürü Doç. Dr. Şafak Başa tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Bölgemizde şiddetli kuraklık devam ediyor. Barajlarımızdaki su seviyesi yüzde 17,83 oranıyla son 10 yılın en alt seviyesinde. Şehre kesintisiz su temini için her türlü tedbir alınıyor. Ancak bu zor dönemde abonelerimizin desteği hayati önemde. Lütfen bireysel su tüketimimizi mümkün olduğunca azaltalım. Su varsa hayat var.”

Yetkililer, özellikle evsel kullanımlarda su tasarrufuna gidilmesi, gereksiz tüketimden kaçınılması ve günlük alışkanlıklarda küçük değişikliklerle ciddi tasarruf sağlanabileceğini vurguladı.