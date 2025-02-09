İSKİ ve İGDAŞ'tan, Kanal İstanbul güzergahındaki imar başvurularına ret

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlar olan İSKİ ve İGDAŞ, Kanal İstanbul güzergahında yapılan imar başvurularına ret cevabı verdi.

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, İstanbul'un önemli içme suyu kaynaklarından Sazlıdere Barajı ve çevresindeki içme suyu havzalarının, Arnavutköy ilçesindeki Baklalı, Boyalık, Dursunköy ve Sazlıbosna mahallelerinde devam eden yoğun yapılaşma nedeniyle tehdit altında olduğu belirtildi.

Bu yapılaşmanın İSKİ İçmesuyu Havzaları Yönetmeliği'ne aykırılık teşkil ettiği ve konunun ilgili yargı mercilerine taşındığı ifade edildi.

MAHKEME KARARLARI VE YAPILAŞMANIN İPTALİ

İstanbul'un 6. İdare Mahkemesi, Dursunköy Mahallesi'nde yer alan bir proje için altyapı ve imar planlarının iptaline karar verirken, İstanbul 5. İdare Mahkemesi Kanal İstanbul Projesi ile ilgili rezerv alan ilanı ve 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planı değişikliklerini hukuka aykırı buldu ve iptal etti. Bu kararlar, projelerin bilimsel ve teknik dayanaklardan yoksun olduğunu tespit etti.

ALTYAPI VE İMAR PLANLARINA RET

İSKİ ve İGDAŞ'ın yaptığı teknik incelemeler sonucunda, bölgede planlanan projelerin nüfus yoğunluğu açısından izin verilen sınırları aştığı, dere yataklarının yapılaşmaya açıldığı ve arıtma tesisleri ile su havzalarının korunmasına yönelik gerekli önlemlerin alınmadığı belirlendi. Bu nedenlerle, İstanbul'un su güvenliğinin tehlikeye girmemesi adına yasal yetkiler çerçevesinde gerekli önlemler alındı.

DOĞAL GAZ BAĞLANTILARINA RET

İGDAŞ tarafından yapılan değerlendirmede, Kanal İstanbul güzergahındaki bazı yeni doğal gaz talepleri incelenmiş ve imar planının iptal edilmesi nedeniyle bu taleplere olumsuz yanıt verilmiştir. Özellikle Dursunköy Mahallesi’nde yürütülen Emlak Konut GYO Yenişehir Evleri Projesi için yapılan doğal gaz bağlantı talebi reddedildi.

KAMUOYUNA ÇAĞRI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve bağlı kuruluşları, İstanbul’un su havzalarını ve doğal kaynaklarını koruma sorumluluğu çerçevesinde, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde gerekli adımları atmaya devam edeceklerini belirtti. Bu süreçte, tüm ilgili tarafları mevzuata uygun hareket etmeye, ekolojik dengeyi ve su kaynaklarını gözeten bir planlama anlayışı benimsemeye, yargı kararlarına saygı göstermeye davet etti.