İSKİ verileri: İstanbul barajlarında doluluk oranları artmaya devam ediyor

İstanbul'da kurak ayların ardından yüzde 16 seviyesine kadar düşen baraj doluluk oranları, son yağışların etkisiyle yükselişe geçti. İSKİ’nin son verilerine göre İstanbul barajlarındaki doluluk oranı yüzde 71.81 oldu.

İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlarla birlikte artışa geçti.

İstanbul'a su sağlayan 10 barajda toplam su miktarı, aylar sonra ilk kez yüzde 70'in üzerinde seyrediyor.

Megakentte görülen son yağışlar barajlardaki su miktarını artırırken su seviyesi son olarak yüzde 71.81 ölçüldü.

En düşük su seviyesine sahip Pabuçdere Barajı'nda su miktarı yüzde 39.37 olarak ölçülürken en yüksek su miktarı ise yüzde 90.62 ile Elmalı Barajı'nda ölçüldü.

Yurt genelinde geçtiğimiz yıl kuraklık ve mevsim normallerinin altındaki yağışlar İstanbul’u destekleyen barajları kuruma noktasına getirmiş, doluluk oranı 11 Kasım’da yüzde 16.18'e kadar düşmüştü.

İSKİ'nin verilerine göre 2 Şubat itibariyle İstanbul'da baraj doluluk oranları şöyle:

• Alibey Barajı yüzde 77.49

• Büyükçekmece Barajı yüzde 68.68

• Darlık Barajı yüzde 87.52

• Istrancalar Barajı yüzde 82.86

• Kazandere Barajı yüzde 62.78

• Elmalı Barajı yüzde 90.62

• Ömerli Barajı yüzde 87.77

• Pabuçdere Barajı yüzde 39.37

• Sazlıdere Barajı yüzde 49.95

• Terkos Barajı yüzde 62.99