İSKİ verileri: Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi

Kırklareli'nde kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle Kazandere Barajı kuruma noktasına geldi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi verilerine göre, İstanbul'a su sağlayan barajın su seviyesi temmuzdan itibaren azalmaya başladı.

Nisanda 97,41 olarak ölçülen barajın doluluk oranı yüzde 1,98'e geriledi.

Barajın su bulunmayan bazı noktalarında ise çatlaklar oluştu. Bazı bölümlerinde ise büyükbaş hayvanların otladığı görüldü.

"ŞU AN ÇOK BÜYÜK SUSUZLUK VAR"

Aksicim köyü sakinlerinden muhtar azası Coşkun Duran, yağışların az olması ve kuraklık nedeniyle barajın su seviyesinin azaldığını söyledi.

Barajın suyunun büyük ölçüde çekildiğini dile getiren Duran, "Şu an çok büyük susuzluk var. Normal eski dere yatağına döndü, dere yatağından da ufak şu anda. Her gelen çok şaşırıyor. Yağış alamadığı için şu an bu pozisyondayız. Çok büyük kuraklık oldu bu sene. Son yılların en büyük kuraklığı barajımızdan belli oluyor" diye konuştu.