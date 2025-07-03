İSKİ yöneticileri hâlâ ev hapsinde

İklim krizi ile iktidarın çevre düşmanı politikaları nedeniyle su kriziyle burun buruna gelen Avrupa’nın en kalabalık kenti İstanbul’un “Suyunu idare eden” bürokratları ev hapsinde tutuluyor.

İBB’ye bağlı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) kısa süre önce, yaz aylarında artan su tüketimi nedeniyle tasarruf çağrısı yaptı. Günlük su temininin 3 milyon 500 bin metreküp seviyelerine ulaştığı belirtilirken barajlardaki doluluk oranının yüzde 67,39’a gerilediği açıklandı.

İSKİ açıklamasında, yaz aylarında etkisini artıran sıcak hava ve yağış azlığının İstanbul'un su rezervlerini olumsuz etkilediği belirtildi. Özellikle barajları besleyen akarsuların debisinde düşüş yaşandığı ve Melen Çayı’ndan aktarılan su miktarının da azaldığı ifade edildi. Açıklamada, iklim değişikliği, nüfus artışı ve kuraklık gibi etkenlerin su kaynakları üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı, su tasarrufu çağrısı yapıldı.

TEBLİGATTAN SONRA ALINDILAR

İstanbul'da su krizi tehlikesi bulunmasına karşın İSKİ'nin üst düzey bürokratları ev hapsinde tutuluyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen İBB soruşturması kapsamında 26 Nisan’da “İkinci dalga” olarak adlandırılan bir operasyon gerçekleştirildi.

Gözaltına alınanlar arasında, TOKİ’nin Kanal İstanbul güzergahındaki Sazlıdere Barajı havzasına inşa ettiği kaçak yapılara yıkım tebligatı gönderen İSKİ'nin Genel Müdürü Şafak Başa, İSKİ Genel Müdür Yardımcısı Begüm Çelikdelen ve İSKİ Çevre Denetim Dairesi Başkanı Adem Şanlısoy da yer aldı.

65 GÜNDÜR EV HAPSİNDELER

Dört günlük gözaltı sürecinin ardından mahkemeye çıkarılan İSKİ bürokratları Şafak Başa ve Adem Şanlısoy için ev hapsi, Begüm Çelikdelen için de belirlenen günlerde imza atması şeklinde adli kontrol kararı verildi.

Bu kararın üzerinden 65 gün geçmesine rağmen İSKİ Genel Müdürü Başa ile Çevre Denetim Dairesi Başkanı Şanlısoy’un ev hapsi kararları kaldırılmadı.

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İBB PERSONELİNE IŞIK HIZINDA CEZA VERİLDİ

Sosyal medya paylaşımı nedeniyle tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) çalışanı Nuri Başkapan’a ilk duruşmada hapis cezası verildi.

29 Mayıs’ta Ekrem İmamoğlu’nun posterlerinin, afişlerinin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasaklanmasına tepki gösteren bir video yayınlayan Başkapan videoyu paylaştıktan sonra gözaltına alındı. 31 Mayıs’ta İstanbul 6. Sulh Ceza Hakimliği tarafından “Kaçacağına dair somut olgu var” denilerek “Terörle mücadele görev almış kişileri hedef göstermek” suçundan tutuklandı ve Silivri Cezaevi’ne gönderildi.

Hazırlanan iddianamede, Başkapan’ın açıklamasında adını anmadığı İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Can Tuncay mağdur olarak yer aldı ve Başkapan için ceza istendi.

Davanın dün İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında Başkapan, kimseyi hedef göstermediğini söyledi. Başkapan’ın avukatı Ferdi Yamar ise “İstanbul Adliyesi'nin 19 tane başsavcı vekili vardır, müvekkil paylaşımda isim belirtmemiştir, kim olduğunu bilmediğimiz bu kişiyi hedef göstermemiz mümkün değildir” dedi. Mahkeme ilk duruşmada, Başkapan’a “Terörle mücadele eden kamu görelisini hedef göstermek” suçundan 1 yıl 6 ay, “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçundan ise 1 yıl 9 ay olmak üzere toplam 3 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Başkapan cezaevinden tahliye edildi.