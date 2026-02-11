İskilipli Atıf’tan Erzurum Kongre binasının yıkım planına: Yeni İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ali Yerlikaya'yı görevden alarak İçişleri Bakanlığı'na Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'yi atadı.

Göreve gelen eski Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi'nin geçmiş dönem görevleri ve yaşanan skandal olaylar gündemde hızla yerini aldı.

Ali Yerlikaya’dan boşalan İçişleri Bakanlığına atanan Mustafa Çiftçi, Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu. Aksaray-Gülağaç, Erzurum-Tekman, Nevşehir-Derinkuyu, Bitlis-Adilcevaz ve Kırşehir-Kaman İlçelerinde Kaymakamlık, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı yapan Çiftçi, TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü ve Başkan Başmüşavirliği görevlerinde de bulundu.

2011 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ni de bitiren Çiftçi, 2018’de Çorum Valisi olarak atandı ve 4 yıl bu görevi sürdürdü. Çiftçi 2023’ten bu yana Erzurum Valisi olarak görev yapıyordu.

Erzurum'dan önce Çorum'da vali olarak görev yapan Çiftçi'nin, 2021 yılında İskilipli Atıf anmasına katılması tartışma yarattı.

Çiftçi'nin anmaya katılması yargıya taşınmış ancak soruşturma izni verilmemişti.

Çiftçi'nin küçük oğlunun babasının makam arabasıyla yaptığı çakarlı araç paylaşımı da tepki çekmişti.

Yeni İçişleri Bakanı'nın büyük oğluysa Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanlığında polis memuru olarak görev yapıyor.

Çiftçi'nin Erzurum Valiliği döneminde, Erzurum Kongresi binasının yıkılması gerektiği yönündeki açıklaması da tepki çeken bir başka açıklaması olmuştu.

Aynı zamanda hafız olan yeni İçişleri Bakanı'nın Diyanet İşleri Başkanlığının Hafız Ol Hafız Kal Yarışması'nda Türkiye birinciliği bulunuyor. Eski AKP'li Şamil Tayyar, Çiftçi için "Kabinenin ilk hafız bakanı" ifadesini kullandı.

1998'DE 8 AY İNGİLTERE'DE BULUNDU

1998 yılında sekiz ay süreyle İngiltere’de bulunan Çiftçi, 1999’da Milli Güvenlik Akademisi’nden mezun oldu.

Görev süresi boyunca Aksaray’ın Gülağaç, Erzurum’un Tekman, Nevşehir’in Derinkuyu, Bitlis’in Adilcevaz ve Kırşehir’in Kaman ilçelerinde kaymakamlık yapan Çiftçi; İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü’nde Daire Başkanlığı görevinde bulundu. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ise Özel Kalem Müdürü ve Başkan Başmüşaviri olarak görev yaptı.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2018 yılında Çorum Valiliği’ne atanan Çiftçi, bu görevini 4 yıl 9 ay boyunca sürdürdü.

İSKİLİPLİ ATIF ANMASINA KATILDI, SORUŞTURMA İZNİ VERİLMEDİ

Çiftçi, Çorum Valisi olduğu dönemde Milli Mücadele döneminde İngilizlerin desteği ile gerici isyanlara destek veren, İskilipli Atıf’ı anma törenlerine katılmıştı. Çorum Valiliği, anmayı, sosyal medyadan “İskilipli Mehmet Atıf Hoca şehadetinin 95. yıldönümünde mezarı başında dualarla anıldı” sözleri ile paylaştı.

Anmaya katılımına gelen tepkiler üzerine Çiftçi, Atıf’ı “ilim, aksiyon ve dava adamı” olarak nitelendirerek “Ben İskilip’te yaptığımız anmanın doğru olduğunu, haklı olduğunu, yapılması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Çiftçi’nin anmaya katılımının yargıya taşınması üzerine Çorum Cumhuriyet Savcılığı, “eylemlerin kişisel nitelikte olduğunu”, Samsun Cumhuriyet Savcılığı ise “soruşturulması gereken suç unsuru bulunmadığını” savunarak soruşturmaya izin vermedi.

OĞLUNUN PAYLAŞIMI NEDENİYLE ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Mustafa Çiftçi’nin oğlu Tarık Çiftçi'nin sosyal medya paylaşımları da tepki toplayan bir başka olay olarak kayıtlara geçti.

Babasının makam araçlarının fotoğrafını paylaşarak, "Dedenize sorun bakayım akşam hangisiyle konvoya çıkalım" ifadelerini kullandığı bir sosyal medya paylaşımı yapması da kamuoyunun tepkisini çekerken babasının resmi kimlik kartını da paylaştı. Çiftçi, "Elemanın çifte vatandaşlığını gösterdiği ortamda benim cüzdanın üstünlüğü" diye de not düştü.

Çiftçi, paylaşımların ardından oğlunun 18 yaşından küçük olduğunu, kurgusal bir paylaşım yaptığını belirtmiş, Erzurum halkından özür dilemişti. Kendisine yönelik eleştiriler için de itibar suikastı değerlendirmesinde bulunmuştu.

ERZURUM KONGRESİ BİNASININ YIKILMA KARARI

Çiftçi'nin Erzurum Valisi olduğu dönemde, Erzurum Kongresi binasını ziyarete kapatması da tartışma yaratmıştı.Binanın “ağır hasarlı” ilan edilerek valiliğin bilgisi çerçevesinde ziyarete kapatılması sonrası Çiftçi, kongre binasının Osmanlı döneminde Ermeni Sanasaryan Okulu olarak kullanıldığını söyleyip yıkılabileceğini belirtmişti. MHP’nin Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, “Milli Mücadele’nin başlangıç karargâhı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yol haritasının hazırlandığı Erzurum Kongre Binası’nın yıkılması kabul edilemez” diyerek Vali Çiftçi’ye tepki göstermişti.

TÜRKİYE'NİN İLK HAFIZ BAKANI

Çiftçi, 2024 yılında Diyanet İşleri Başkanlığının düzenlediği Hafız ol Hafız Kal yarışmasında Türkiye birincisi oldu.

Kuran'ı baştan sona ezbere bilmesi sebebiyle Çiftçi'nin "Hafız Vali" olarak anıldığı kaydedildi.

Eski AKP'li Şamil Tayyar, sosyal medya paylaşımında "Bildiğim kadarıyla ilk kez bir hafız bakanımız oldu" ifadesini kullandı.

İMAMOĞLU'NA ERZURUMDA TAŞLI SALDIRI

2023 yılı genel seçimlerinde dönemin Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı olan Ekrem İmamoğlu, Erzurum’da provokasyonla karşı karşıya kalmıştı.

İmamoğlu’nun konuşması sırasında otobüse taş atıldı. Otobüsün camları kırıldı. Provokasyon nedeniyle İmamoğlu konuşmasını tamamlayamamıştı.

Mustafa Çiftçi, saldırının yapıldığı dönemde de Erzurum Valisi olarak görev yapmaktaydı.

İmamoğlu saldırının ardından yaptığı açıklamada, Vali Çiftçi'nin 5 bine yakın polisle önlem aldığını belirttiğini fakat polislerin hiçbirisinin kılını kıpırdatmadığını vurgulamıştı.