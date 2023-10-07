İskilip’te çıkan yangında 150 saman balyası kül oldu

Çorum’un İskilip ilçesinde çıkan yangında 150 saman balyası kül oldu.



Edinilen bilgilere göre, Sorgun köyü Karayanık Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Köy sakinleri 112 Acil Yardım hattını arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine köye İskilip Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yangına müdahale eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında Himmet Karayanık’a ait 150 balya saman yanarak kül oldu.