İSKİ’nin “Suyun Hafızası” kısa film yarışmasında başvurular başladı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen “Suyun Hafızası Kısa Film Yarışması” için başvurular başladı.

Yarışma, suyun canlı yaşamındaki yerine, su kaynaklarının korunmasına ve çevresel sürdürülebilirliğe dikkat çekmeyi amaçlıyor. Bu yılki tema “İlk Damladan Sonsuzluğa” olarak belirlendi.

Yarışma, Türkiye genelindeki üniversite öğrencilerine açık şekilde 20 Mayıs - 1 Kasım 2025 tarihleri arasında suyunhafizasi.com adresinden başvurulara açık olacak.

Katılımcılardan, kısa filmler aracılığıyla su döngüsünün anlatılması, su havzalarının korunması ve suyun birleştirici gücünün vurgulanması bekleniyor.

İSKİ, geçtiğimiz yıl yarışmayı “Geleceğin için Su ile Barış” temasıyla gerçekleştirmişti.

Yarışmanın sonunda jüri değerlendirmesiyle seçilen öğrencilere ödül ve plaket verilecek.

Ödüller ise şu şekilde: