İskoçya'da şampiyonluk yarışı nefesleri kesiyor
Celtic FC, “Old Firm” derbisinde Rangers FC’ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışında umut tazeledi. Hearts’ın puan kaybettiği haftada farkı 1’e indiren Celtic, son hafta lider Hearts ile karşı karşıya gelecek.
Haftaya lider giren Heart of Midlothian FC’ın dün Motherwell FC ile 1-1 berabere kalmasının ardından Celtic Park’ta oynanan derbi büyük önem kazandı.
MAEDA'DAN İKİ GOL
Karşılaşmaya hızlı başlayan Rangers, 9. dakikada Mikey Moore’un golüyle öne geçti. Celtic ise 23. dakikada Hyun-Jun Yang’ın golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü tamamen eline alan Celtic, Daizen Maeda’nın 53 ve 57. dakikalarda attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından sezonun bitimine iki hafta kala Hearts 77 puanla liderliğini sürdürürken, Celtic 76 puanla takibini devam ettirdi.
SON HAFTADA HEYECAN DORUKTA
Şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip son hafta mücadelesinde Celtic, sahasında Hearts’ı konuk edecek.