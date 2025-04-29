İskoçya'da trans kadınlar, kadın futbol liginde forma giyemeyecek

İskoçya Futbol Federasyonu, trans kadınların kadın futbolunda mücadele etmesini engelleyen bir karara imza attı.

BBC İskoçya’nın edindiği bilgilere göre İskoçya Futbol Federasyonu (SFA), önümüzdeki sezondan itibaren transların kadın futbolu müsabakalarına katılmasını yasaklayacak yeni bir cinsiyet politikası uygulamaya hazırlanıyor.

Buna göre sadece biyolojik olarak kadın doğan sporcular, kadınlar kategorisinde rekabetçi maçlara çıkabilecek.

Mevcut durumda İskoçya'da trans kadın sporcuların başvuruları, çeşitlli kriterlere göre inceleniyordu.

Yasağın kapsamı, yalnızca profesyonel liglerle sınırlı kalmayıp 13 yaş altı takımlardan itibaren tüm yaş grupları ve amatör kategorileri de kapsayacak.