İskoçya’da 41 yıl sonra tarih yazılıyor: Hearts şampiyonluğun eşiğinde

İskoç futbolunda yıllardır alışılmış bir düzen vardı. Ligin zirvesi neredeyse istisnasız şekilde Glasgow’un iki devi Celtic ve Rangers arasında paylaşılıyordu. Ancak bu sezon tablo değişmiş durumda.

Başkent Edinburgh’un köklü kulübü Hearts, ligin bitimine dört hafta kala lider durumda. Hearts, Celtic’in 3 puan, Rangers’ın ise 4 puan önünde yer alıyor.

Bu durum, “Old Firm” olarak bilinen iki kulübün yıllardır süren hakimiyetinin kırılabileceği anlamına geliyor.

SON OLARAK FERGUSON KAZANMIŞTI

İskoçya’da Celtic ve Rangers dışındaki bir takımın son şampiyonluğu 1984-85 sezonunda Alex Ferguson yönetimindeki Aberdeen ile gelmişti. O tarihten bu yana geçen 41 yılda lig giderek daha az rekabetçi hale geldi.

Bu dengesizliğin en önemli nedenlerinden biri ekonomik fark. İngiltere Premier Lig’in 1992’de kurulmasıyla birlikte futbolun ticarileşmesi hızlandı ve İskoç kulüpleri finansal olarak geride kaldı.

Celtic ve Rangers’ın bütçeleri, ligdeki diğer kulüplerin 4-5 katına ulaştı.

GEÇMİŞTE DAHA DENGELİYDİ

Geçmişte ise tablo daha dengeliydi. 1975-1985 yılları arasında Celtic ve Rangers yalnızca dört sezonda ilk iki sırayı birlikte alırken, Dundee United ve Aberdeen gibi takımlar şampiyonluk yaşayabiliyordu. Ancak son yıllarda bu tablo tamamen değişti.

Bu sezon başında da şampiyonluk yarışı yine Celtic ve Rangers arasında geçecek gibi görülüyordu. İki takım da lig tarihinde 55’er şampiyonluğa sahip ve hedef 56. kupaydı. Son 15 sezonun 14’ünü kazanan Celtic, yine favori olarak gösteriliyordu.

10 MİLYON STERLİNLİK YATIRIM

Ancak Hearts, beklentilerin aksine yarışın içinde kalmayı başardı. Kulübün sahibi olan ve veri analizine dayalı futbol yaklaşımıyla tanınan Tony Bloom’un yaptığı 10 milyon sterlinlik yatırım, bu çıkışta önemli rol oynadı.

Bloom’un daha önce Belçika’da Union Saint-Gilloise ile yakaladığı başarıda dikkat çekmişti.

Hearts’ın transfer stratejisi de fark yarattı. Norveç 2. Ligi’nden Claudio Braga ve Slovakya’dan Alexandros Kyziridis gibi düşük maliyetli ama etkili oyuncular kadroya katıldı. Teknik direktör Derek McInnes’in sistemli oyunu da bu kadroyu zirveye taşıdı.

Ligin formatı da heyecanı artırıyor. 12 takımlı ligde ekipler üç kez karşılaştıktan sonra puan durumuna göre ikiye ayrılıyor ve üst sıralardaki altı takım bir kez daha birbirleriyle oynuyor. Bu da şampiyonluk yarışını son haftalara kadar açık tutuyor.

Yarışta kritik rol oynayabilecek takımlardan biri de Hibernian. Hearts’ın ezeli rakibi olan Hibernian, hem Celtic hem de Rangers ile oynayacak. Bu maçlarda alacağı sonuçlar, dolaylı olarak şampiyonu belirleyebilir.

Benzer bir durum Rangers için de geçerli. Hearts deplasmanına çıkacak olan Rangers, kazanması halinde Celtic’in önünü açabilir. Ardından oynanacak Old Firm derbisi ise dengeleri tamamen değiştirebilir.

SON HAFTA OYNANACAK MAÇ

Son hafta oynanacak Celtic-Hearts maçı ise şampiyonluğu doğrudan belirleyebilir. Celtic’in bu maçta alacağı bir sonuç, kupayı Rangers’a götürebilecek bir senaryo da yaratabilir.

Tüm bu ihtimaller, taraftarlar arasında “sportif rekabetin doğası” üzerine tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kesimler, takımların rakiplerine zarar vermek adına farklı motivasyonlarla sahaya çıkabileceğini düşünüyor.

Öte yandan Hearts için tablo net: Rangers, Motherwell, Falkirk ve Celtic maçlarını kazanmaları halinde 1960’tan bu yana ilk kez şampiyon olacaklar.

İskoçya’da daha önce de dramatik finaller yaşandı. 2002-03 sezonunda Rangers, Celtic’i sadece averajla geride bırakırken; 2004-05’te Celtic son dakikalarda yediği gollerle şampiyonluğu kaybetmişti.

DENGELER DEĞİŞEBİLİR

“Helicopter Sunday” olarak anılan o gün, kupayı taşıyan helikopterin iki stat arasında gidip gelmesiyle hafızalara kazınmıştı.

Bu sezon da benzer bir final ihtimali konuşuluyor. Ligin son gününde birden fazla takımın şampiyonluk şansı bulunması bekleniyor.

Hearts’ın bu sürpriz çıkışı yalnızca bir şampiyonluk hikâyesi değil aynı zamanda İskoç futbolunda yıllardır süren dengenin değişebileceğinin de işareti olabilir. Ayrıca böyle bir rekabetin, ligin yayın gelirlerini artıracak yeni anlaşmaların önünü açabileceği değerlendiriliyor.