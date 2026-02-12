İskoçya’da 41 yıllık Celtic-Rangers hegemonyası kırılıyor mu?

Ulaş ARAL

İskoçya’da bitime 7 hafta kala Hearts, 57 puanla İskoçya Premiership’te lider konumda.

En yakın rakibi Glasgow Rangers ise 52 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Şampiyonluk yarışı matematiksel olarak hâlâ açık olsa da avantaj şu an Edinburgh temsilcisinin elinde.

İskoçya Premier Ligi’nin tarihine bakıldığında, Celtic ve Rangers kulüpleri toplamda 110 şampiyonlukla zirvede yer alıyor.

Bu iki dev dışında Hearts, Aberdeen, Hibernian kulüplerinin toplam 19 şampiyonluğu bulunuyor.

CELTIC-RANGERS DIŞINDA SON ŞAMPİYONLUK FERGUSON'A AİT

Hearts’in en son lig şampiyonluğu 1959/60 sezonunda geldi.

Yani tam 65 yıldır Edinburgh ekibi lig tarihinde zirvede yer almadı.

1970’lerden bu yana İskoç futbolu neredeyse tamamen Glasgow’un iki devi arasında paylaşıldı. 1984/85 sezonunda Alex Ferguson’un Aberdeen’ı şampiyon yaparak büyük bir sürprize imza attığı dönem, modern futbol tarihinin en dikkat çekici kırılmalarından biri olarak kabul ediliyor.

Bu sezon Hearts, ligde hem Celtic’i hem de Rangers’ı geride bırakarak olağanüstü bir performans sergiliyor.

Heares, dün (11 Şubat Çarşamba) Hibernian karşısında aldığı kritik galibiyetle hedefe bir adım daha yaklaştı.

İSKOÇYA’DAKİ LİG FORMATI

İskoçya Ligi’nde 12 takım bulunuyor. Takımlar, ligde diğer takımlarla 3’er kez karşılaşıyor. İlk altıya kalan ekiplerin kendi aralarında, son altıda yer alan ekiplerin beş maç daha oynamasının ardından lig sıralaması belli oluyor.