İŞKOM AVM vurgunu: e-ticaret sitesi faaliyetlerini durdurdu, müşteriler savcılığa başvurdu

“Türkiye’nin en geniş kapsamlı alışveriş platformu” sloganıyla tanınan İŞKOM AVM, binlerce kişiyi mağdur ederek sırra kadem bastı.

On binlerce müşterisi bulunan site, yaklaşık 10 gün önce internet sitesini kapattı, çağrı merkezine ve merkez ofisine ulaşılamaz hâle geldi.

Türkiye gazetesinden Kaan Zenginli'nin haberine göre; bilgisayar, cep telefonu ve ev aletleri başta olmak üzere çok sayıda teknolojik cihazın satışını yapan ve özellikle her ay düzenlenen yüksek indirim kampanyaları, siteye çok sayıda yeni müşteri çeken İŞKOM AVM faaliyetlerini aniden durdurdu.

Müşteriler, siteye giriş yapamadıkları gibi, çağrı merkezi ve müşteri hizmetlerine de ulaşamadı. Şirketin merkez ofisine gitmeyi deneyen bazı müşteriler ve tedarikçiler ise burada da kapı duvarla karşılaştı.

Mağdurlar yalnızca bireysel müşterilerle sınırlı değil; İŞKOM AVM’ye ürün sağlayan çeşitli tedarik firmaları da ödemelerini alamadıklarını belirtti.

Pek çok tedarikçi, şirkete sağladıkları malların bedellerinin ödenmemesi nedeniyle zor durumda kaldıklarını ve borçların tahsili için yasal yollara başvurmak zorunda olduklarını dile getirdi.

PARALAR BUHAR OLDU

Sitenin faaliyet gösterdiği kısa süre içinde yüzlerce müşteriden büyük miktarlarda ödeme aldığı, kaybolan paranın on milyonlarca lira seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

Özellikle mağdur sayısının artması, şirketin dolandırıcılık şüphesiyle inceleme altına alınmasına yol açtı.

Mağdurlar adına açıklama yapan Avukat Ali Kaya “Bu sitenin vurgun amacıyla kurulduğu çok açık. Bunun için tüm hukuki işlemleri başlattık. Konu ciddi bir dolandırıcılık vakası olarak soruşturuluyor” dedi.

Sosyal medya platformlarında bir araya gelen mağdurlara her geçen gün yenileri eklenirken, uzmanlar bu tür mağduriyetlerin yaşanmaması için indirim kampanyalarında dikkatli olunması uyarısında bulundu. Yalnızca güvenilirliği kanıtlanmış siteler üzerinden ürün satın alınması gerektiğini belirten uzmanlar, özellikle ödeme yapmadan önce sitenin iletişim bilgilerinin doğrulanmasının ve müşteri yorumlarının incelenmesinin mağduriyetleri azaltabileceğine dikkat çekti.