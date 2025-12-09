İŞKUR açıkladı: En çok işçi aranan meslekler belli oldu

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kasım 2025 raporunu yayımladı. Rapordaki işgücü piyasasındaki verilerine göre, yılın ilk 11 ayında 2 milyon 272 bin 271 açık iş ilanı oluşturulurken, sadece kasım ayında 169 bin 534 yeni açık iş kuruma bildirildi. Açık işlerin yüzde 98,6’sı özel sektörde toplandı.

İŞKUR’un raporu, özellikle turizm, hizmet, perakende ve imalat sektörlerinde işgücü talebinin yüksek seyrettiğini, bu alanlarda hem işveren hem de iş arayan açısından yoğun bir hareketlilik olduğunu ortaya koydu.

KASIMDA 98,5 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ

Kasım ayında İŞKUR aracılığıyla 98 bin 587 işe yerleşme gerçekleştirildi. Bunların 57 bin 27’sini erkekler, 41 bin 560’ını kadınlar oluşturdu. 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde ise 1 milyon 396 bin 949 işe yerleştirmeye aracılık edildi.

EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALATTA

Verilere göre, istihdamda sektörler bazında en yüksek yerleştirme imalat sanayisinde gerçekleşti.

Hem işe alınan kişi sayısında hem de işverenlerin bildirdiği açık iş sayısında imalat ilk sırada yer aldı. Ocak-Kasım döneminde imalat sektörüne ait açık iş sayısı 801 bin 644 olarak kaydedildi.

TURİZM, GÜVENLİK VE PERAKENDE TALEBİ YÜKSEK

İŞKUR’un meslek bazlı verilerinde de tablo benzer. Hem istihdama alınanlarda hem de açık işlerde en çok talep edilen meslekler şöyle sıralandı: Turizm ve otelcilik elemanı, Özel güvenlik görevlisi (silahsız), Reyon görevlisi.

EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER

Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de en fazla açık iş bulunan meslekler şöyle: