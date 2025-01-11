İŞKUR açıkladı: İstihdamın en fazla olduğu 10 meslek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) verilerine göre, geçen yıl en çok eleman istihdamının gerçekleştiği meslekleri açıkladı.

Buna göre, geçen yıl 74 bin 900 kişi silahsız özel güvenlik görevlisi, 65 bin 123 kişi turizm ve otelcilik elemanı, 53 bin 327 kişi reyon görevlisi, 43 bin 830 kişi konfeksiyon işçisi ve 40 bin 691 kişi garson olarak istihdam edildi.

Bu meslekleri, elle imalat işi yapanlar, market elemanı, satış elemanı, çağrı merkezi müşteri temsilcisi ve gıda alanında perakende satış elemanı takip etti.

En fazla işe yerleşme, 340 bin 689 kişiyle İstanbul'da oldu. İstanbul'u 107 bin 830 kişiyle Ankara, 80 bin 542 kişiyle İzmir, 60 bin 733 kişiyle Bursa ve 58 bin 489 kişiyle Kocaeli izledi.