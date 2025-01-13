İŞKUR bu yıl da kaynağı patrona transfer edecek

Ekonomi Servisi

AKP iktidarı, 2025’te de patronlara kaynak aktarmaya devam edecek. Geçtiğimiz yıl teşvik ve destek ödemeleri ile patronlara kaynak transferine devam eden iktidar, bu yıl da aktarımı sürdürecek. İşgücü Uyum Programı ile emekçilerin düşük ücretlerle güvencesiz çalışmasına sebep olan, İşbaşında Eğitim Programı ile kaynakları patronlara akıtan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, bu yıl da transferlerini sürdürecek.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu’na (İŞKUR) çeşitli projeler için 150 milyar lira kaynak ayırdıklarını açıkladı. Işıkhan, "İstihdamı arttırma ve işgücü piyasasının ihtiyat duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirme" gerekçeleri ile açıkladığı kaynağın nasıl bölüştürüleceğini ise duyurmadı. İşverenlere aktarılan ve emekçiye dönüşü olmayan bu kaynaklar için sosyal medya hesabından paylaşım yapan Işıkhan, Orta Vadeli Program (OVP) vurgusu da yaptı.

Bakan Işıkhan’ın paylaşımında, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Orta Vadeli Program ile uyumlu şekilde istihdamımızı artırmak ve iş gücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelikli çalışanları yetiştirmek için projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere Türkiye İş Kurumu tarafından 2025 yılında hayata geçirilecek program ve faaliyetlere 150 milyar TL kaynak ayırdık. Üretim ve istihdam vizyonumuzla ülkemizi güçlendireceğiz" ifadeleri yer aldı.