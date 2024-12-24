İŞKUR cumartesi açık mı? İŞKUR pazar açık mı? İŞKUR çalışma saatleri 2025

İŞKUR, Türkiye’de iş arayanlar ile işverenleri bir araya getiren önemli bir kurumdur. Özellikle iş ve kariyer planlaması yapan bireylerin sıkça sorduğu “İŞKUR hafta içi çalışma saatleri nedir” sorusunun yanıtını bilmek, planlamanızı kolaylaştırır. Bu makalede, İŞKUR’un çalışma günleri, hafta sonu açık olup olmadığı ve mesai saatleri hakkında detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Ayrıca, “İŞKUR hafta sonu açık mı” gibi sık sorulan soruların cevaplarını da öğrenebilirsiniz.

İŞKUR’UN ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

İŞKUR şubeleri Türkiye genelinde hafta içi her gün belirli saatler arasında hizmet vermektedir. Genel çalışma saatleri şu şekildedir:

Hafta içi: Sabah saat 08:30’da açılır ve akşam saat 17:00’de kapanır.

Öğle arası: 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle tatili yapılır.

Bu saatler arasında İŞKUR şubelerinde işlem yapabilirsiniz. Eğer “İŞKUR sabah kaçta açılıyor” veya “İŞKUR öğle arası saat kaçta” diye merak ediyorsanız, yukarıdaki bilgiler ihtiyacınızı karşılayacaktır.

İŞKUR HAFTA SONU ÇALIŞIYOR MU?

Birçok kişi “Cumartesi günü İŞKUR açık mı” veya “Pazar günü İŞKUR çalışıyor mu” gibi soruları araştırmaktadır. Hafta sonu ile ilgili detaylar şu şekildedir:

Cumartesi ve Pazar günleri: İŞKUR şubeleri cumartesi ve pazar günü kapalıdır.

Resmi tatillerde: İŞKUR, resmi tatil günlerinde de hizmet vermez.

Ancak, İŞKUR’un online hizmet platformu olan İŞKUR e şube, 7/24 hizmet vermektedir. Bu sayede, “İŞKUR hafta sonu açık mı” sorusuna rağmen işlemlerinizi online olarak gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, iş başvurusu yapmak veya açık iş ilanlarını incelemek için şubeye gitmenize gerek kalmaz.