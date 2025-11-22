İŞKUR en çok işçi aranan meslekleri açıkladı
İŞKUR’un Ekim 2025 verilerine göre sadece bir ayda 133 bin 522 kişi işe yerleştirildi. Ocak–Ekim döneminde işverenlerin oluşturduğu açık iş sayısı 2,1 milyonu geçti. Hem istihdamda hem de açık işlerde imalat, turizm ve güvenlik sektörleri ilk sıralarda yer aldı.
Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Ekim 2025 raporu, işgücü piyasasındaki verileri açıkladı. Buna göre, yılın ilk on ayında 2 milyon 101 bin 49 açık iş ilanı oluşturulurken, sadece Ekim ayında 212 bin 693 yeni açık iş kuruma bildirildi. Açık işlerin yüzde 98,7’si özel sektörde toplandı.
EKİM’DE 133 BİN KİŞİ İŞE YERLEŞTİ
Ekim ayında İŞKUR aracılığıyla 133 bin 522 kişi istihdama katıldı. Bu yerleştirmelerin 80 bin 129’unu erkekler (%60), 53 bin 393’ünü kadınlar (%40) oluşturdu.
2025’in Ocak–Ekim döneminde ise toplam 1 milyon 298 bin 953 kişi İŞKUR üzerinden işe yerleşti.
EN FAZLA İŞE YERLEŞTİRME İMALATTA
Verilere göre, istihdamda sektörler bazında en yüksek yerleştirme imalat sanayisinde gerçekleşti.
Hem işe alınan kişi sayısında hem de işverenlerin bildirdiği açık iş sayısında imalat ilk sırada yer aldı. Ocak-Ekim döneminde imalat sektörüne ait açık iş sayısı 740 bin 672 olarak kaydedildi.
TURİZM, GÜVENLİK VE PERAKENDE TALEBİ YÜKSEK
İŞKUR’un meslek bazlı verilerinde de tablo benzer. Hem istihdama alınanlarda hem de açık işlerde en çok talep edilen meslekler şöyle sıralandı:
- Turizm ve otelcilik elemanı
- Özel güvenlik görevlisi (silahsız)
- Reyon görevlisi
Bu üç meslek, işgücü piyasasında yıl boyunca ilk sıraları korudu.
EN ÇOK İŞÇİ ARANAN MESLEKLER
Ekim 2025 itibarıyla Türkiye’de en fazla açık iş bulunan meslekler şöyle:
- Turizm ve otelcilik elemanı - 78.006
- Özel güvenlik görevlisi (silahsız) - 71.413
- Reyon görevlisi - 51.211
- Servis elemanı (garson) - 50.173
- Güvenlik görevlisi - 41.362
- Market elemanı - 37.024
- Konfeksiyon işçisi - 33.434
- Diğer imalat ve ilgili işçiler (elle) - 32.022
- Perakende satış elemanı (gıda) - 21.995
İŞKUR’un raporu, özellikle turizm, hizmet, perakende ve imalat sektörlerinde işgücü talebinin yüksek seyrettiğini, bu alanlarda hem işveren hem de iş arayan açısından yoğun bir hareketlilik olduğunu ortaya koydu.