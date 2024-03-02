İŞKUR işe yerleştiremedi

İŞKUR’da açık iş sayısında artış yaşanmasına rağmen işe yerleştirme oranlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. İşe yerleştirme oranındaki toplam düşüş yüzde 11,37.

Havva GÜMÜŞKAYA

En yaygın iş arama kanalı olarak bilinen İŞKUR’un işe yerleştirme ve işbaşı programlarına ilişkin hedefleri gerçekleşmedi. İŞKUR 2023 yılı faaliyet raporu açıklandı. Buna göre işe yerleştirme oranı geçen yıla göre düştü.

İstihdamın korunması ve artırılması, işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi, işsizliğin azaltılması ve özel politika gerektiren grupların iş gücü piyasasına kazandırılması amacıyla kurulan İŞKUR aracılığıyla 2023 yılında işe yerleştirilenlerin oranı yüzde 11,37 azaldı.

Kurumda açık iş oranında artış yaşanmasına rağmen işe yerleştirme oranlarında yaşanan düşüş dikkat çekti. Açık iş ilanı 2023’te yüzde 15,62 oranında arttı.

Buna göre 1 milyon 340 bin 95 kişinin kurum aracılığıyla özel sektörde işe yerleştirilmesi ön görülmüştü. Ancak özel sektöre işe yerleştirilen kişi sayısı 1 milyon 220 bin 510 kişide kaldı.

HEDEFE YAKLAŞAMADI

İşe yerleştirme oranındaki toplam düşüş yüzde 11,37 olurken kadınlarda işe yerleştirme oranı yüzde 10,8, gençlerde yüzde 11,84 azaldı.

Kurumun ayrıca işsizlerin mesleki niteliklerinin geliştirilmesi amacıyla düzenlediği işbaşı eğitim programlarında da hedeflere ulaşılamadığı ortaya çıktı. Kurum tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programı katılımcı sayısını bir önceki yıl hedefinin yüzde 5’i oranında artırılması hedefine göre 382 bin 885 kişinin katılması öngörülüyordu. Ancak yalnızca 48 bin 817 kişi katıldı.

Aynı hedeflere göre kadın katılımcı sayısının 191 bin 442 kişi olması planlanırken katılım 26 bin 761'de kaldı.

Mesleki eğitim kurslarından yararlanan kişi sayısı ise bin 654 oldu.