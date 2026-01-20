İŞKUR’dan gençlere 19 bin TL “harçlık”: Kimler yararlanabilir?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gençlerin istihdama katılımını desteklemek amacıyla yürütülen İŞKUR Gençlik Programı'na yönelik yeni düzenlemeyi paylaştı.

Gençlere sağlanan desteği artırdıklarını vurgulayan Işıkhan, "İŞKUR Gençlik Programı'na desteğimizi büyütüyoruz. Günlük 1083 lira olarak uyguladığımız cep harçlığını bu yıl 1375 liraya yükselttik. Böylelikle programa ayda 14 gün katılım sağlayan gençlerimize 19 bin 250 lira destek sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu artışla birlikte, gençlerin iş gücü piyasasına adaptasyonunun hızlandırılması ve eğitimle çalışma hayatı arasındaki bağın güçlendirilmesi hedefleniyor.

***

GENÇLİK PROGRAMI NEDİR?

Devlet üniversiteleri ile işbirliğiyle kamusal hizmetlerin desteklenmesi için üniversite öğrencilerine teorik ve pratik eğitimlerin verildiği kısmi zamanlı aktif iş gücü programıdır. Programdan devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabilir.

Programa başvuru şartları ise şöyle: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, kuruma kayıtlı olmak, 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak, program talep tarihinden önceki bir yıl içerisinde ve programın fiilen başlayacağı tarihe kadar yüklenicinin veya bağlı, ilgili, ilişkili ve yan kuruluşlarının çalışanı olmamak, başvuru tarihinden önceki son bir aylık sürede 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak,

başvuru tarihi itibarıyla 5510 sayılı Kanunun 5 inci maddesi kapsamında sigortalı olarak bildirilmemiş olmak veya sigortalı sayılmamak, hane gelir şartını sağlamak, kurum tarafından sunulan aktif işgücü veya işsizlik sigortası programlarının yararlanıcısı olmamak, yüklenici üniversitenin öğrencisi olmak.

Katılımcılara katılım sağladıkları her bir gün için Yönetim Kurulu tarafından 2026 yılına yönelik belirlen 1.375 TL cep harçlığı ödeniyor. Programdan en fazla 140 gün yararlanılabiliyor.