İŞKUR’dan yeni proje: 1 Ocak’ta hizmete girecek

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), kurduğu yeni iş bulma platformunu 1 Ocak’ta hizmete alacak.

Asgari ücretin 22 bin 104 lira olduğu ve geçim koşullarının günden güne zorlaştığı Türkiye’de, halkın en önemli sorunlarından biri işsizlik. Özellikle gençlik, mecburiyetten çalıştığı işlerin yanında, işsizlikle de yoğun şekilde mücadele ediyor.

Son açıklanan TÜİK verilerine göre, gerçek işsizliğe işaret eden “atıl işgücü oranı” 2025 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 29,4 oldu.

15-34 yaş grubundaki genç nüfusta, 24 milyon 97 bin kişiden 6 milyon 954 bin kadarının ne eğitimde ne istihdamda yer aldığı görüldü.

ÇÖZÜM OLARAK UYGULAMA

İŞKUR ise kronikleşen işsizlik karşısında, yeni bir uygulamayı devreye almaya hazırlanıyor. Türkiye’deki tüm açık iş ilanları, kurulan ‘İş Kapısı Platformu’ ile iş arayan yurttaşlara gösterilecek.

İktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin aktardığına göre 1 Ocak’ta hizmete girecek platform, şirketlerin iş ilanlarını tek çatı altında toplanacak ve iş arayanlar tarafından ücretsiz kullanılabilecek.

Kurulacak platformla, özel istihdam bürolarına ait kariyer.net, yenibiriş.com, adecco.com gibi birçok farklı internet sitesi üzerinden yayımlanan ilanlara da iş arayanların tek platform üzerinden ulaşabilmesi hedefleniyor.

Öte yandan açık iş pozisyonlarının özel istihdam bürolarına bildirilmemesi durumunda ceza uygulanacağı da iddia ediliyor. Buna göre, bildirim yapmayan bürolar önce ihtar edilecek, uyarıya rağmen 7 gün içinde yükümlülüğü yerine getirmeyenlere ise 136 bin 190 TL idari para cezası uygulanacak. Aynı ihlalin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza 272 bin 380 TL’ye çıkacak.