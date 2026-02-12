İslahiye'de kayıp kişi sulama kanalında ölü bulundu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, 6 gündür kayıp olan kişinin cansız bedeni tarımsal sulama kanalında bulundu.

Evinden 7 Şubat'ta ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 52 yaşındaki Musa Çam'ı arama çalışmaları 6. günde de devam etti.

Dron destekli arama çalışması yapan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çam'ın cansız bedenini Güllühüyük Mahallesi civarındaki tarımsal sulama kanalında buldu.

İtfaiye ekiplerince sudan çıkarılan Çam'ın cesedi, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.