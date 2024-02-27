Islak yol, kazaya neden oldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde yola akan su, kazaya neden oldu. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zonguldak’ın Alaplı ilçesine bağlı Karaağaç rampasında S.K. (26) idaresindeki 67 AT 763 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken yola akan su nedeniyle kontrolünü kaybetti.

Devrilerek sürüklenen motosikletin sürücüsü, motosikletten düşerek yaralandı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Alaplı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yolun ıslak olması nedeniyle kavşaktan geçen bazı motosikletlerin kaza tehlikesi atlattığı öğrenildi.

Sürücüler, yol için tehlikeye neden olan suyun bölgeden tahliye edilmesini istedi.