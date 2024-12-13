‘Islak zemin’ kadın için tek iktidar alanı

Emrah KOLUKISA

Yasemin Özcan bir seramik sanatçısı temelde -ki seramik mezunu olduğunu vurguluyor her fırsatta- ama kendini sadece seramikle değil, video art, ses enstalasyonu, heykel ve metin gibi farklı disiplinlerde ürettiği işlerle de ifade eden bir sanatçı ve Arter’deki ‘Islak Zemin’ başlıklı sergisi de hemen hemen tüm bu farklı alanlardaki yaratılarına yer veren bir seçkiye sahip. Müzenin giriş katında, hemen sağ tarafta bulunan büyük salona yayılmış sergide ilk bakışta gözünüzden kaçabilecek detaylar arasında dolaşacağınızı en baştan belirtelim de, gittiğinizde duvar köşelerine kadar gizlenmiş bu sürprizlere karşı hazırlıklı olun. Akla ilk anda banyo ve mutfak gibi mekânları getiren sergi Yasemin Özcan’ın seramik ve edebiyat -bir yanıyla da çağlar öncesinde kil tabletlere kazınan çivi yazılarına kadar giden bir gelenekse eğer yazılı edebiyat- arasında kurduğu özgün ilişkinin çok çarpıcı bir çıktısını da sunuyor. Tüm bunları ve dahasını sanatçıyla sergiyi gezerken konuştuk.

Serginin küratörü Eda Berkmen ile nasıl bir araya geldiniz ve bu sergi nasıl doğdu?

Eda tanıdığım, yaptıklarını takip ettiğim ve arzu üzerine, kadın arzusu üzerine çokça konuştuğum bir küratör. “Pangaltı’da Bir Ev” başlıklı bir sergimi gezmeye Emre Baykal ile birlikte geldiler ve bana ‘Yakında tatlı bir sergi davetiyle geleceğiz’ dediler. Öyle de oldu. Tabii ki kişisel sergi bir sanatçı için hem yeniye yer açılması itibariyle hem yeni ve eski işleri birlikte yan yana görmek itibariyle büyütücü, geliştirici ve aynı zamanda da çok heyecan verici bir şey. Heyecanımı tuttular bu süreçte, ‘Merak etme eski işleri de göstereceğiz’ diyerek, çünkü mekânla birlikte düşünmek hep özel bir şey. Davet edildiğim galeri de belliydi, Galeri Sıfır, dolayısıyla bu mekânla birlikte düşünmeye başladık. Tabii ki bu seçkide yer almasını önemli bulduğumuz, o işlerin konuşmasını güçlendirecek bir seçki olmasına çalıştık.

Sergide sadece seramik değil, birçok başka malzeme de var, ayrıca ses var, video var. Bunlar bir sanat pratiğinin bütüncül halini göstermek açısından mı kullanıldı yoksa başka bir fikir mi var ardında?

Seramik mezunuyum ama seramikten mezun olur olmaz yaptığım ilk iş ‘Pembe Dizi Özetleri’ metni manipüle ettiğim, neon ve ses kaydı kullandığım metin odaklı bir işti. Genel olarak malzeme sevdiğimi söylemek yanlış olmaz. Burada birkaç şeyin payı var ama salt seramikle çalışmak bir tarafıyla hapsedici, çünkü bir işin neye ihtiyacı var, yani bu malzemeyi kullanmak için bir iş yapmak değil de, bu iş hangi malzemeyle iyi çalışır, bu daha önemli. Bir şeyin bir sürü çıktısı olabilir, bir metnin bile. Bu sergi sürecinde üzerinde çok düşündüğüm için söyleyebilirim ki metinleri kağıda almakla seramiğin üzerine hakk etmek, işlemek, aşındırmak ile göstermek arasında pek çok fark var. Oradaki benim temel cümlem -tabii ki sezgisel bir iç sesin eşlik ettiği- ‘ihtiyacı ne’? O işin hangi malzemeyle çalışması, vücut bulması doğru; buna dair bir hissin izini sürüyorum. Ama zaman içinde biriken, insanın hangi malzemeyle nasıl dans edebileceğini öngörebilmesinin tatlı tatlı keyfini sürdüğüm yıllardayım. Bir tecrübe her zaman yılla orantılı olarak genişlemiyor, ama burada birikenleri de biraz bu serginin kurulumunda ve ritminde göstermek istedik.

İçinde dört elementin hepsini barındıran bir malzeme sanki seramik; toprak elbette çok temel, ama ateş de öyle, sonuçta fırına giriyor işler, ama havanın varlığı da önemli ve malzemeyi yoğururken işin içine su da giriyor olmalı… Bu malzemeyle ilişkiniz nasıl?

Doğru, senin de dediğin gibi seramikte bir kuruma var, kaçışsız, fırında bir kontrolsüzlük var, goller çok olası… Her çanağın biricikliği tekrarla gelen ustalığın da güçlü heykelleri gibiler. Ve orada da her zaman risk var. Bu noktada da birkaç şey var, birincisi, kendi işlerime de taşıdığım, seramiğin sanatla zanaat arasındaki tansiyonu… Kavramsal bir yerden bakıyorum, ateşin bulunuşuyla başlayan bir tarihten söz ediyoruz, o yüzden de sanatla zanaat arasındaki kadar, alaylı-okullu arasındaki, sanatçı-zanaatkar, biriciklik ve çoğaltılabilirlik gibi tansiyonları barındıyor. Tüm bunlarla birlikte düşünmek ve seramiğin araçları haline getirmek benim için ilginç. Örneğin, kısmen kalıp kullanarak çoğalttığım ‘Köşeler’i ele alırsak; Bektaşilikteki bir mimari öğeye selam eden o kadim bilginin heykeli aslında. Bektaşi mimarlığında iç mekânda duvarları köşeli yapmıyorlar ki insan da duvar gibi köşeli olmasın. Pandemide daha çok hatırladığımız haliyle, esnemek bir güçse, tüm bu köşelilik ve esnemek, yuvarlanmak, yuvarlamak arasındaki durakları düşünmeye değer.

‘Kaygulu Abdal Çıkmazı’ başlıklı iş de onu tamamlıyor gibi.

2016’da yaptığım ‘Saadet Çıkmazı’ başlıklı kişisel sergide göstermiştim ilk kez ‘Kaygulu Abdal’ı. 15 Temmuz’u tecrübe ettiğimiz yazdı, eylülde sergi açılacak mı, açılmayacak mı soru işaretleri içinde harıl harıl ürettiğim bir yaz… Oradan geriye doğru gittiğimde de son yıllarda Alevilik ve Bektaşilik üzerine çalıştığımı ve kırsalda kök salan bu inancın şehirde nasıl dönüşeceği ile ilgili sorularım olduğunu söyleyebilirim; bir Alevinin Alevilik çalışması ne demek, sorusuyla birlikte. Önemli bir Alevi/Bektaşi bilgesi Kaygusuz Abdal, burada küçük bir manipülasyon var, Kaygulu Abdal, yani Türkçeleştirirsem ‘Kaygılı Bilge Çıkmazı’. En temel duygumuz olan kaygı ile bilgeliğimiz arasındaki ilişkinin çıkmazda olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen solu, bu sergi mekânında dışarıyı gösteriyor, kamusalı gösteriyor.

Serginin adı Arter’de sergilenen işlerden birinin de adı aynı zamanda. Bu adı seçmenizin özel bir sebebi vardı, değil mi?

Ev ararken emlakçılardan en çok duyduğum sözcüktü, işte “Islak zeminleri tamamlanmış” ya da “Islak zeminleri tamamlanmamış” gibi… Ve ‘301 Kolye’ işini yaptığımı yıl dünya üzerindeki taşınmaz mülkün yüzde 3’ünün kadınlara ait olduğu bilgisini öğrenmiştim. O günden bugüne değişmeyen bir şey olarak, beyefendilerin sahip olduğu taşınmaz mülklerin içinde salt kullanıcısı kadın olduğu için geçici bir iktidar alanı mutfak ve banyo. Konu karolar olduğunda, ‘Sen seç… Hadi, ben anlamam sen seç…’ denilerek kadınlara lütfediliyor bir bakıma. Ayrıca arada bir mimar varsa da ıslak zemin işi kadın mimara devredilen bir bölüm… Banyolar bu arada az mekânlı evlerde -metrekareden dolayı- tek yalnız kalabildiğimiz yerler. Tüm bu kayganlık, arzu, kaymamak için iki kişi yürümek ihtimali, karşılaşma ihtimali, bir puzzle gibi parçaların denkliği üzerinden metinleri bu zeminlerde okumak bana iyi geliyor.