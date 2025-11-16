İslam Makhachev artık iki kemerli şampiyon

UFC 322’nin New York’taki gecesinde İslam Makhachev, Jack Della Maddalena’yı beş raund boyunca adeta nefessiz bırakarak oybirliğiyle (50-45, 50-45, 50-45) welterweight kemerini kazandı. Böylece kariyerinin 28. galibiyetini alan Dağıstanlı yıldız, Anderson Silva’nın UFC tarihinin en uzun galibiyet serisini yakalamayı da başardı.

“Bu benim hayalimdi. Hayatım boyunca bunun için savaştım” diyen Makhachev, kariyerinin en dominant performanslarından birini sergiledi. Makhachev dövüş boyunca 19 dakika 10 saniye kontrol süresi elde etti ve rakibini sürekli yere indirerek her denemede başarılı oldu. Bacak tekmeleri, kafaya çıkan net vuruşlar ve yere indirdiği anlarda uyguladığı boğucu baskı sayesinde Maddalena’ya nefes aldırmadı.

Makhachev karşılaşma sonrası, “Kilo kesmedim, istediğimi yapabildim. Bu gece çok kolay geçti” diyerek welterweight’e alışmanın onu güçlendirdiğini söyledi.