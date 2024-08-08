İslam rejimi, bir günde tam 22 kişiyi idam etti

Dış Haberler

İnsan hakları örgütleri, dün İran’ın Karaj kentindeki Qezal-Hesar Cezaevinde 22 kişinin idam edildiğini bildirdi. İnsan hakları grubunun haber ajansı HRANA’da yer alan haberde, idam edilenlerin siyasi olmayan suçlarla idam edildiğini duyururken isimlerin tam olarak bilinmediği bilgisine yer verildi. Öte yandan 2022 yılında Mahsa Amini’nin ‘ahlak polisi’ tarafından katledilmesinin ardından başlayan protestolara katılan 34 yaşındaki Kürt eylemci Reza Resai’nin idam edildiği bildirildi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre Resai, gösteriler sırasında “Devrim Muhafızları yetkilisi Albay Beyrami’yi bıçaklayarak öldürdüğü” suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Uluslararası Af Örgütü, 24 Kasım 2022’den bu yana tutuklu olan Resai’nin sorgu sırasında işkenceye maruz bırakıldığını açıklamıştı. İran’daki İnsan Hakları Aktivistleri İstatistik ve Yayın Dairesi’ne göre, 2023 yılında 21 kadın ve 2 çocuk olmak üzere en az 767 kişi idam edildi.