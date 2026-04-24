İslamabad'daki ABD-İran görüşmelerinde görev Kushner ve Witkoff'un: JD Vance Washington'da kalıyor

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması beklenen ABD-İran görüşmelerine Başkan Yardımcısı JD Vance'in katılmayacağını, Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile damadı Jared Kushner'in toplantıya gideceğini açıkladı.

Sözcü Leavitt, Beyaz Saray'ın bahçesinde basın mensuplarının İran gündemine ilişkin sorularını yanıtladı.

Leavitt, İslamabad'da bu hafta sonu yapılması beklenen ABD-İran ikinci tur görüşmelerine Trump'ın Özel Temsilcisi Witkoff ile damadı Kushner'in katılacağını, Başkan Yardımcısı JD Vance'in ise Washington'da kalacağını söyledi.

"Özel Temsilci Steve Witkoff ile Jared Kushner yarın sabah Pakistan’a giderek, tüm bu süreç boyunca İran heyetinin temsilcileriyle olağanüstü bir arabuluculuk görevi üstlenen Pakistanlıların aracılık ettiği doğrudan görüşmelere katılacak" diyen Leavitt, görüşmelerin İran'ın talebi üzerine yüz yüze devam edeceğini öne sürdü.

Leavitt, "Bunun verimli bir görüşme olmasını ve umarız bir anlaşmaya doğru ilerleme sağlanmasını umuyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Trump'ın nükleer silah konusundaki kırmızı çizgisini birçok kez dile getirdiğini ve bu konuda net olduklarını aktaran Leavitt, bununla birlikte başkanın İranlıların masaya koyacakları önerileri dinlemek istediğini söyledi.

Leavitt, Trump'ın ulusal güvenlik ekibiyle hafta sonu yapılacak müzakere sürecini yakından izleyeceğini ve ortaya çıkacak tabloya göre her türlü aksiyonu alabileceğini ifade etti.