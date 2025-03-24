İslamcı gruplardan provokasyon çağrısı

19 Mart'ta gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dün tutuklanarak görevden uzaklaştırılması kararlarının ardından yüz binlerce yurttaşın Saraçhane'deki eylemler sürerken, Bozdoğan Kemeri'nde polis, kitleye plastik mermi ve biber gazıyla müdahale ediyor.

Eylemler başladığından bu yana eski AKP MKYK Üyesi Mücahit Birinci başta olmak üzere, sokağa çıkan halka tehdit mesajları geliyor.

'Aktrol' Furkan Bölükbaşı da protestoların yoğun olduğu Bozdoğan Kemeri civarından görüntüler paylaşarak, Şehzadebaşı Cami avlusunda ve duvarının üstünde bira içildiğini iddia etti. Bölükbaşı, "Sonuçlarına katlanırsınız" diyerek eylemcileri tehdit etti.

Ardından İBDA-C'ye yakın olduğu ileri sürülen Büyük Doğu Akıncıları Gençlik Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından Saraçhane'ye 'provokatif' bir çağrı geldi.

Grup, bu akşamki iftarlarını Şehzadebaşı camisinde yapacaklarını duyurarak şunları yazdı: "Büyük Doğu Akıncıları Olarak İftarı Şehzadebaşı Camii'nde açacağız! Saraçhane'deki eylemcilerden bir kısım İslâm düşmanlarının Şehzadebaşı Camii'nde yaptıkları pislikler kamuoyunun malumudur! Camii duvarına işemeye yeltenen bir kısım şerefsizlere haddini bildirmek adına bu akşam Şehzadebaşı'nda iftarımızı açacağız. Meselemiz ne son yaşanan siyasi çekişmeler ne de bu dava sürecidir, tek meselemiz Şehzadebaşı Camii'nde yapılan had bilmezliktir. Bu çerçevede; Tüm Müslüman Anadolu halkını Cihad ayı olan Ramazan'da Şehzadebaşı Camii'nde iftar açmaya davet ediyoruz."

MAHMUT TANAL'DAN TEPKİ

CHP Şanlıurfa Milletvekli Mahmut Tanal, provokasyon çağrısına tepki göstererek şunları söyledi: "Camiler Üzerinden Kaos Planlayanlara Geçit Vermeyeceğiz! Şehzadebaşı Camii’nde iftar açacağız bahanesiyle yapılan çağrı; ibadeti, Ramazan’ı ve camilerimizi kirli siyasi hesaplara alet etme provokasyonudur! Camiler; kimsenin siyaset meydanı, güç gösterisi, kutuplaştırma aracı değildir! Orası Allah’ın evidir, hepimizin ortak mabedidir! Toplumu birbirine düşürmek, Müslüman halkımızı galeyana getirmek, sokakta kavga çıkarmak isteyenlere buradan sesleniyorum: Kurban olun o camilere! Camiler bizim birliğimizin, kardeşliğimizin, secdeye baş koyanların yeridir, fitne ateşinin değil! İbadet üzerinden kaos çıkaranlara karşı, sağduyulu herkesin bu oyuna gelmemesi gerekir. Ramazan, barışın, sabrın, merhametin ayıdır. Sokağa dökülmek değil, kalbe dönmektir. Camiler siyasetin değil, secdenin yeridir. Fitneyi değil, rahmeti büyütelim!"