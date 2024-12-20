İşleri güçleri yağma

İlayda SORKU

Milyonlarca liralık konserlerle sık sık gündeme gelen İzmir’deki AKP’li Menemen Belediyesi, belediyeye ait taşınmazları da teker teker satıyor. Göreve geldiği günden bu yana 1’inci ve 2’inci derece sit alanları da dâhil olmak üzere yaklaşık 3 milyon metrekare taşınmaz satışı gerçekleştiren AKP’li Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan 49 taşınmazı daha satışa çıkardı.

Resmi Gazete'de yer alan bilgilere göre, 920 milyon 249 bin 580 TL bedelle satılacak taşınmazların büyük bir kısmı tarım ve birinci derece sit alanında yer alıyor. Menemen’in Süzbeyli, Tuzçullu, Kesik, Günerli, Maltepe, Çavuş, Türkelli, Koyundere, Görece, Ahıhıdır, Seyrek, Musabey ve Yanık mahallelerinde bulunan taşınmazların ihaleleri 14-16 Ocak 2025 tarihleri arasında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

AKP’Lİ BELEDİYEYE TORPİL

Öte yandan Hazine tarafından, AKP’li Menemen Belediyesi’ne, Yeşilpınar ve Doğa mahallelerinde yer alan 4 milyon 416 bin metrekare büyüklüğünde 3 arazinin hibe edildi. Yeşilpınar’da bulunan arazilerden birisi 3 milyon 42 bin metrekare büyüklüğünde ve askeri atış alanı niteliğinde.

CHP Menemen İlçe Başkanı Hüseyin Özbey, AKP'li Pehlivan’ın, göreve geldiği günden itibaren Menemen'in taşınmazlarını satmasına tepki gösterdi. Özbey, “CHP'li belediyelere SGK ve vergi borçları nedeniyle bloke konduğu bu günlerde AKP'li Menemen Belediyesi'ne torpil uygulanıyor. AKP'li Aydın Pehlivan, Cami alanını, okul yerlerini ve sit alanlarını SGK'ya borcu karşılığında veriyor. Cami alanlarından rant elde etmek AKP'nin para ve sermaye odaklı kirli siyasetinin en güzel örneğidir” dedi.

Hazineden hibe olarak alınan taşınmazların vasfının değiştirilerek, parsellendiğini ve satıldığını aktaran Özbey, “Burada da bir kamu zararı meydana geliyor. Belediyeyi taşınmaz satmadan yönetemeyecek hale getiren bu anlayışla mücadele edeceğiz. Bu zihniyet ekonomiyi bitirdiği gibi tarımı da yok etmek için elinden geleni ardına koymuyor. Halkın malı satılamaz” diye konuştu.

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HALKIN CEBİNDEN İHALEYE

Seçimden önce yüzlerce personel işe alan seçimden sonra ise yine yüzlerce personel çıkartan Menemen Belediyesi’nin SGK borcu 683 milyon lira. Buna rağmen işçileri işten çıkaran AKP’li Pehlivan, yalnızca belediyeye ait taşınmazları satmakla kalmıyor, aynı zamanda milyonlarca liralık ihaleler ile hizmet alımı da gerçekleştiriyor. Basına yansıyan bu ihalelerden bazıları şunlardı:

• Öğretmenler Günü’nde düzenlenen konser organizasyonu için 2 milyon 50 bin TL’lik hizmet alımı yapıldı.

• Toplu sünnet organizasyonundaki konserler için 2 milyon 725 bin lira tutarında ihale yapıldı.

• 30 Ağustos Zafer Bayramı, 9 Eylül İzmir’in kurtuluşu, Çömlek Festivali ve 29 Ekim konserleri için verilen ihalenin bedeli ise 85 milyon lira tutarında.

• Menemen Belediyesi’ne 2023 Aralık ile 2024 Mart arasında birden fazla wallwasher isimli led aydınlatma cihazı satın aldığı öğrenildi.