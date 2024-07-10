İşlerini ve fabrikalarını kaybetmek istemiyorlar

İzmir’de işçiler, ZF Lemförder fabrikasında yapılan işlerin bir kısmının Sakarya’ya kaydırılmak istenmesine tepkili. Birleşik Metal-İş İşyeri Temsilcisi Efecan, işlerini ve fabrikalarını kaybetmek istemediklerini söyledi.

Birleşik Metal İşçileri Sendikası (Birleşik Metal-İş) İzmir’deki ZF Lemförder fabrikasında yapılan işlerin bir kısmının Sakarya’da bulunan başka bir tesise kaydırılacağı yönünde bilgilere ulaştıklarını kamuoyuyla paylaştı. Birleşik Metal-İş Genel Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada işverenin bu girişimi nedeniyle işçilerin işlerini kaybetme riski ile karşı karşıya olduğu belirtildi.

Birleşik Metal-İş İzmir Şube Başkanı Evren Aktürk, “Buradaki farklı boyutta gelişti. İş yeri yönetimi binanın kiralık olduğunu ve binayı boşaltmaları gerektiğini söyledi. Yaklaşık 150 tane arkadaşımızı ilgilendiriyor. İlk önce İzmir’de bina bulunacak dediler ama son gelişmeler Sakarya’da farklı bir sendikanın örgütlü olduğu fabrikaya götürüleceğiyle ilgili şüphe oluştu. Bu şüphe ortadan kaldırılmalı ve İzmir içinde çalışmalar devam etmeli. Fabrikadan henüz resmi açıklama yok. Bu süreçte yapılan çalışmalar yetkili sendikayla paylaşılmıyor. Biz işimize, aşımıza ve emeğimize sahip çıkmak için direniyoruz ve arkadaşlarımızın İzmir’de kalmasını istiyoruz” dedi.

Birleşik Metal-İş İşyeri Baş Temsilcisi Kamil Efecan da, “Ticari araç bölümümüze yeni yatırımlar yaptı ve bu bölüm büyüdü ancak kiralık olan fabrikanın mülk sahibiyle bir anlaşmazlık yaşandı. Onun için fabrika sahipleri yeni bir yer arayışına girdi. Ancak son 1 aydan beri bize herhangi bir bilgilendirme yapılmadı ve herhangi bir alternatif sunulmuyor. Bütün arkadaşlarımızın Sakarya’daki fabrikaya gitme ihtimali güçlü görünüyor. Bizim tek bir amacımız var; çalışan arkadaşlarımızın İzmir bölgesinde veya en kötü ihtimalle Manisa’da kalmasını istiyoruz. İşimizi, fabrikamızı kaybetmek istemiyoruz. Tüm çabalarımız o yönde. Belirsizlik arkadaşlarımızı mutsuz ve huzursuz ediyor.

Ayrıca MESS toplu sözleşmesinde ciddi bir zam aldıklarını belirten Efecan, ücret maliyetinden dolayı da fabrikanın taşındığını, Sakarya’da başka bir sendikanın örgütlü olduğunu ifade etti. Efecan, ücretlerin yarı yarıya düşebileceğini ve sendikal gücü kaybetmek istemelerini de vurguladı.