İşletme ruhsatı skandalı

Eski TC-ATA kuyruk numaralı uçak, 2016'da Başbakanlık’tan Savunma Sanayi Başkanlığı’na devredildi. Kuyruk numarası değiştirilerek TC-GVA yapıldı ve 2017’de düşük bir fiyata iktidara yakın Şeyhmus Özkan’ın sahibi olduğu Affan Holding’e satıldı. Uçak, holdingin sahibi olduğu ACM Havayolları’nın filosuna katıldı.

Turgut Özal, Süleyman Demirel, Mesut Yılmaz, Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan ve Recep Tayyip Erdoğan tarafından kullanılan eski başbakanlık uçağında Ağustos 2021’de 1,3 ton kokain yakalandı. Yakalamanın ardından savcılık, soruşturma başlattı.

UYUŞTURUCU MADDE TİCARETİ

Şeyhmus Özkan, soruşturma kapsamında önce gözaltına alındı, ardından serbest bırakıldı. Özkan, savcılığın karara itirazı üzerine yeniden tutuklandı. Mart 2025’te İstanbul 3’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde alınan karar kapsamında Şeyhmus Özkan ile pilot Veli Demir’i, “Uluslararası uyuşturucu madde ticareti” suçundan 30'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Toplam 1,3 ton uyuşturucu taşıyan TC-GVA kuyruk numaralı uçak, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün kayıtlarından çıktı. Müdürlüğün Kasım 2024’te yayınladığı hava taksi şirketleri listesinde, “TR AT 089 Hava Taksi” ruhsat numarasının haleni “ACM Havayolları San. Tic. Ltd. Şti.” adına kayıtlı göründüğü belirlendi.

KARASU’DAN ÇARPICI İDDİA

CHP Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Bakan Yardımcısı Ulaş Karasu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün verilerinin, şirketin işletme ruhsatının resmen iptal edilmediğini ortaya koyduğunu kaydetti. Skandal iddiasını Meclis gündemine taşıyan Karası, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle şunları sordu:

TBMM GÜNDEMİNDE

• Önergenin yanıtlandığı tarihe kadar ACM Havayolları San. Tic. Ltd. Şti’nin sektördeki yeri neresidir? Söz konusu şirkete, yöneticisinin aldığı cezanın ardından bir yaptırım uygulanmış mıdır?

• Türkiye'nin de taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre, “Uyuşturucu madde ticareti” suçundan mahkum olan bir şirketin yöneticisinin hala sektörde faaliyet göstermesi mevzuata uygun mudur?

• TC-ATA tescilli özel uçak o anda Brezilya makamlarının elinde bulunuyor ve bakımları yapılmadığı için Türkiye'ye getirilemediği iddiası doğru mudur? Uçağın mevcut durumu nedir? Olay sonrası şirketin diğer uçaklarına dair herhangi bir hukuki işlem yapılmış mıdır?

• Özel jet 2021 yılından önergenin yanıtlandığı tarihe kadar olan dönemde, tarihler de belirtilmek üzere kim ya da kimlere hizmet vermiştir?