İşletmeci Umut Evirgen gözaltına alındı

İşletmeci Umut Evirgen'in uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Gelişmeyi duyuran Birsen Altuntaş, Evirgen'in Zorlu PSM'de gözaltına alındığını kaydetti. Altuntaş, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, Evirgen'in gözaltına alınma sürecini şöyle anlattı:

GEÇEN HAFTA İFADE VERİP SERBEST BIRAKILMIŞ

"Umut Evirgen, bu akşam eşi Alina Boz’un oyunu için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındı

Ünlülere yönelik yapılan soruşturma ve operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak Umut Evirgen gözaltına alındı. Evirgen’in bu akşam eşi Alina Boz’un Palamut Zamanı” oyununun temsili için gittiği Zorlu PSM’de gözaltına alındığı öğrenildi.

Gözaltının nedeni ve detayları merak konusu oldu. Evirgen’in evine geçen haftalarda da baskın yapıldığı ve ifadesi alındıktan sonra serbest kaldığı ortaya çıkmıştı."