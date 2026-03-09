İşletmeye rekor "damsız girilmez" cezası

8 Şubat 2025 tarihinde arkadaşıyla birlikte önceden bilet aldıkları etkinliğe giden iki erkek arkadaş, kapıdaki güvenlik görevlileri tarafından durduruldu.

Görevlilerin "damsız giriş yapılamaz" uyarısıyla içeri alınmayan gençler bilet kurallarında böyle bir kısıtlama olmadığını, sadece "kadın-erkek dengesine dikkat edileceği" ifadesinin yer aldığını belirterek yaşananları Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'na (TİHEK) itiraz etti.

İŞLETME: "AYRIMCI DEĞİL"

Şikayet üzerine TİHEK'e görüş sunan işletme avukatı, organizasyon şirketinin "uygun görmediği kişileri bilet iadesi yaparak içeri almama hakkı" olduğunu savundu. İşletme, uygulamanın amacının içerideki kadın-erkek dengesini sağlamak ve kadın misafirlerin huzurlu bir ortamda eğlenmesini garanti altına almak olduğunu iddia ederek, ayrımcı bir tutum sergilenmediğini öne sürdü.

TİHEK yaptığı değerlendirmede, işletmenin savunmasını "toplumsal önyargı" olarak nitelendirdi.

ÜST SINIRDAN CEZA KESILDI

Kurul, ihlalin niteliğini ve korunmak istenen kamusal menfaati göz önünde bulundurarak, işletmeye caydırıcı olması amacıyla en üst sınırdan 256 bin 357 TL para cezası uygulanmasına hükmetti.