İşlettiği limanlarda uyuşturucu ele geçirilmişti: Venezuela ile altın madeni anlaşması imzaladı

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığıyla bilinen Yüksel Yıldırım'ın sahibi olduğu Yıldırım Holding, Venezuela'nın güneyinde altın çıkarmak için anlaşma imzaladı. AKP dönemindeki yükselişi ve yurt dışı faaliyetleriyle dikkat çeken şirket, işletmesini yaptığı limanlarda bulunan uyuşturucularla da gündeme gelmişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesinin güneyindeki bölgede altın çıkarmak üzere Türkiye ile anlaşma imzaladığını duyurdu. Enerji anlaşmalarını, Yıldırım Şirketler Grubu bünyesindeki Yılport Holding’in sahibi, aynı zamanda Samsunspor Başkanı olan Robert Yüksel Yıldırım imzaladı.

İmza sırasında çekilen fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Nicolas Maduro, “Türkiye ve Venezuela arasında kazan-kazan ortaklığı, yeni bir dünya inşa etmek ve iki ulusu birleştirmek için ortak çabalar, stratejik projeler hayata geçiriyoruz. Bunlar petrokimya, gaz, altın ve madencilik alanında doğaya saygılı olağanüstü anlaşmalardır. Hedefimiz üretken bir ekonomi inşa etmek” ifadelerini kullandı.

Estamos sellando proyectos estratégicos, es una alianza ganar - ganar entre Türkiye y Venezuela, son esfuerzos conjuntos por construir el mundo nuevo y unir ambas naciones. Son extraordinarios acuerdos en el campo de la petroquímica, el gas, el oro y la minería, respetuosos de la… pic.twitter.com/iPwOXMApu0 — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) June 8, 2024

Venezuela merkezli ‘Notitarde’ gazetesi, petrol sahalarının yabancı şirketlere devredilmesi üzerinden anlaşmayı eleştirirken Londra merkezli New Arab’da konuyla ilgili çıkan bir haberde bölgedeki madencilik faaliyetleri sırasında çok sayıda ağacın kesildiği, nehirlerin kirletildiği, çevreye zarar veren sondaj faaliyetleriyle bölge halkının yaşam alanının kirletildiği yazıldı.

EN FAZLA ALTIN REZERVİ VENEZUELA'DA

Güney Amerika'daki altın rezervlerini gösteren Trading Economics verilerine göre Venezuela, 161 tonluk rezervle bölgede ilk sırada yer alıyor. Venezuela’yı 130 ton ile Brezilya, 120 ton ile Meksika takip ediyor.

İKİLİ TİCARETTE HIZLI YÜKSELİŞ

Öte yandan Türkiye ile Venezuela arasında yapılan anlaşmaların ve ticaret hacminin hızlı yükselişi de dikkat çekiyor. Türkiye’nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu, şubat ayında yaptığı açıklamada 2019’da 150 milyon dolar olan ticaret hacminin 2022’de 1 milyar doları aştığını, bu yılki hedefin ise 3 milyar dolar olduğunu söylemişti.

AKP DÖNEMİNDE HIZLI ZENGİNLEŞME

Bir diğer dikkat çeken unsur ise Yıldırım Holding’in AKP dönemindeki hızlı zenginleşmesi. AKP’nin iktidardaki ilk yıllarında dikkat çeken özelleştirmelerden payını alan Yıldırım Holding’in yükselişi, Eti Krom’u satın almasıyla başladı. 2004’te 52,2 milyon dolara satın alma işlemini tamamlayan Yıldırım Holding, aynı sene Gebze’de bulunan Sedef Limanı’nın işletmesini de STFA Grubu’ndan satın aldı.

2014’te kurulan ve holdingin maden faaliyetlerini yürüten Yılmaden Holding ise Türkiye, İsveç, Kazakistan, Rusya, ABD, Kolombiya ve Özbekistan’da bulunan toplam 10 şirketten oluşuyor. Şirketin web sitesinde yer alan bilgiye göre Yılmaden, küresel krom endüstrisinin en büyük dördüncü şirketi.

10 ÜLKEDE 22 LİMAN

Yıldırım Grubu’nun liman ve konteyner terminal operasyonlarını tek çatı altında birleştirmek için 2011 yılında Yılport Holding A.Ş. kuruldu. Kısa sürede küresel bir lojistik ağı kuran şirket 10 ülkede 22 limanın işletmesini aldı. Yılport’un Türkiye’de 4, Portekiz’de 7, İspanya ve İsveç’te 2, Norveç, Malta, İtalya, Ekvador, Peru ve Guatemala’da 1’er limanı bulunuyor.

KOKAİN TARTIŞMALARI

Bundan 3 sene önce Yılport'un adı, Ekvador’da işlettiği Puerto Bolivar Limanı’ndan Mersin Limanı’na gelmek üzere yola çıkan bir yük gemisinde kokain tespit edilmesiyle gündeme geldi. 2021’de düzenlenen operasyonda muz yüklü bir konteynerde 600 kilogram kokain ele geçirildi. Gemi Ekvador’da yüklendikten sonra Panama’dan Türkiye'ye yola çıkmak üzereyken durduruldu.

Yılport’tan konuyla ilgili yapılan açıklamada içi dolu konteynerlerin mühürlü şekilde gemilere yüklendiği belirtildi ve şunlar ifade edildi:

“Yılport Holding A.Ş. olarak bahse konu olan Puerto Bolívar limanının işletmeciliğini üstlenmekteyiz. Bir terminal işletmecisi olarak asli görevimiz, sahiplerinin limanımıza getirdiği yükleri gemilere yüklemek ve gemilerle limanımıza gelen yükleri sahiplerine teslim etmektir. Puerto Bolívar limanımızda da içi dolu konteyneri mühürlü şekilde sahamıza alıp, gümrük ve emniyet teşkilatlarının kontrolünden geçtikten sonra, gemiye yüklemekteyiz. Puerto Bolívar’da herhangi bir ticaret, yani mal alım satımı yapmayıp, sadece liman işletmeciliği gerçekleştirmekteyiz. Sorumluluğumuz, gemiye kargo yükleme ve gemiden kargo boşaltmakla sınırlıdır.”

Yılport, Puerto Bolivar Limanı’nın işletmesini 2016’da 750 milyon dolar değerle ‘Türkiye’nin en büyük satın alma işlemini gerçekleştirerek’ 50 yıllığına devraldı.

BİR KOKAİN VAKASI DAHA

16 Nisan 2022’de ise bu kez Yılport’un İtalya’da işlettiği bir liman gündeme yine uyuşturucuyla geldi. Mersin Limanı’nda yine muz dolu konteynerlerde 258 kilo kokain yakalandı. Konuyu BirGün’de gündeme taşıyan Timur Soykan, şunları yazdı:

“İlk bilgilere göre; kokain Güney Amerika ülkesi Ekvador’daki Türkiye merkezli Yılport Holding’in işlettiği Bolivar Limanı’ndan yola çıktı. Daha önce Türkiye’ye pek çok kokain sevkiyatında olduğu gibi dev gemi, İtalya’ya uğradı. İddiaya göre; yanaştığı liman, Taranto. Bu limanı da Yılport Holding işletiyor.

(Pek çok kokain sevkıyatında gemiler Yılport’un işlettiği limanlardan gelmişti. Yılport dünyada 22 liman işlettiğini ve tüm güvenlik önlemlerini aldıkları yönünde açıklama yapmıştı.)”

2020'DE KULÜP BAŞKANLIĞI

Yaşadığı maddi sıkıntıların ardından 5 yıl önce kurulan Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş'nin yüzde 67'lik hissesini Yıldırım Holding aldı. Yüksel, kendi şirketini kulübe sponsor yaptı ve kulübün ismi Yılport Samsunspor oldu.

Yüksel Yıldırım, Samsunspor Başkanı olduktan sonra yaptığı açıklamada 'Erdoğan'a söz verdiğini' ve 'futbolda devrim yapmak' istediğini söyledi.

The Economist dergisinin geçen sene yayınladığı 'Türkiye'nin en zengin 100 ailesi ve kişisi listesinde' Yıldırım Holding 22'nci sırada yer aldı.