"İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ'ın tutukluluğu hukuksuz"

CHP Cumhurbaşkanı Aday Ofisi Milli Savunma Politika Kurulu üyeleri, gazeteciler ile bir araya geldi. Atilla Kezek başkanlığındaki kurulun toplantısında, milli savunma politikalarının yanı sıra güncel siyasi gelişmeler de ele alındı.

Toplantının açılış konuşmasını CHP CAO Koordinatörü Bülent Tezcan yaptı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi’ne yönelik operasyonla ilgili konuşan Tezcan, “Belediyelerle ilgili soruşturma yapılmasına itirazımız yok. Bir suç şüphesi varsa bunun soruşturulması lazım ama yargı eşit muamele etmek zorundadır” diye konuştu. Tutuklamanın bir tedbir aracı olduğunun altını çizen Tezcan, çağırıldığında ifadeye gidebilecek kişilerin yaka paça gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

CASUSLUK DAVASI

Türkiye’de milli dayanışmanın sağlanmasının önemine dikkati çeken Tezcan, “İktidarın işine geldiği zaman, ‘İç cephe’ dediği şey, toplumsal dirençliliği güçlendirme meselesidir. Ama koltuk uğruna dönüp de bütün içerideki dayanışması gereken unsurları parçalama duygusundan uzaklaşmayı gerektiriyor öncelikle” ifadelerini kullandı. Ekrem İmamoğlu, Merdan Yanardağ ve Necati Özkan’a yönelik yürütülen casusluk soruşturmasına da tepki gösteren Tezcan, “Dosyanın içinde hiçbir şey yok ama bir casusluk yargılaması devam ediyor. Hiçbir hukuki temeli olmadan…” değerlendirmesinde bulundu.

ULUDAĞ VE ARI

İktidarın toplumun büyük bölümüne yönelik, “Gayriahlaki ifadelere dayalı” soruşturmalar yaptığını belirten Tezcan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Alican Uludağ, yaptığı haberler nedeniyle halen tutsak. İsmail Arı ile ilgili iddianame düzenlendi, bakıyorsunuz iddianamenin içerisinde hiçbir şey yok. Mesele, iktidarın kirli ilişkilerini, hatasını söylemenin yasak olduğu bir Türkiye yaratmak. Böyle bir iklimde iç cepheyi güçlendiremezsiniz. Bu söylem, yalnızca kendi iktidarını tahkim etme isteği ve beklentisidir. Biz bunun parçası olmayacağız.”

SAHA ÇALIŞMALARI

CHP’li Tezcan, saha çalışmalarıyla ilgili bilgiler de paylaştı. 4 Mayıs’ta başlayan saha çalışmalarını, “Yeni evre saha çalışmaları” olarak nitelendiren Tezcan, şunları dile getirdi:

“4 Mayıs’ta başlayan yeni evre saha çalışmaları çok güçlü şekilde devam ediyor. Toplam 186 bin sandık görevlisi ile her kapıyı çalışıyoruz. Bu, kısır bir propaganda çalışması değil. Politika başkanlarımız, MYK üyelerimiz sahada yurttaşla buluşuyor. Milletvekillerimiz, PM üyelerimiz ve bütün örgütümüz meydanlarda, meydan siyasetini sürdürüyor. Bütün üyelerimizle sokaktayız.”

ASKERİ SAĞLIK SİSTEMİ

Tezcan’ın ardından, Atilla Kezek söz aldı. Kezek, CHP iktidarında askeri sağlık sisteminin yeniden tesis edileceğini belirterek, “Askeri hastaneler stratejik kurumlardır. Darbe girişimi sonrasında 33 askeri hastane kapatıldı. Bunları yeniden hayata geçireceğiz” görüşünü kayda geçirdi. Kezek, askeri liselerin de yeniden açılacağını söyledi.

Kaymakam Zikrullah Erdoğan’ın henüz 33 yaşındayken MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanmasını da eleştiren Kezek’in konuşmasının satır başlarında, şunlar öne çıktı:

“Yeni düzenleme ile sivil kişilere, askeri rütbe karşılığında bir rütbe veriliyor. Bunların yanlış olduğunu, TSK’nin yapısında başka sıkıntılara neden olacağını söylüyoruz. Bölgemiz cadı kazanı. İsrail, ABD desteğiyle İran’la savaşmak istiyor. Böyle bir iklimde güçlü bir savunma politikası olması gerekiyor. Batının desteğiyle Ukrayna dileniyor örneğin. Rusya-Ukrayna savaşı bir uzun süreli yıpratma savaşına döndü.

Suriye’de halen SDG-YPG ile Suriye Merkezi Hükümeti arasında entegrasyon süreci çözülmüş değil. Suriye’nin kısa vadede istikrara kavuşması zor görünüyor. İstikrarsız bir Suriye de Türkiye’nin işine gelmez. Bir an önce istikrar sağlanması bizim için en uygunudur.

ABD-İRAN SAVAŞI

ABD ve İsrail, İran’ın sosyolojisini iyi analiz edememişe benziyor. İran’dakiler savaş nedeniyle ülkelerini terk etmedi. ABD ve İsrail tam tersi bir tablo bekliyordu. Türkiye’nin başından beri bu savaşın hiçbir yerinde olmaması sevindirici bir şey.”