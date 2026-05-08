İsmail Arı'dan kamuoyuna mesaj: Bu bayramı da cezaevinde geçirmem için ellerinden geleni yapıyorlar

Tutuklu muhabirimiz İsmail Arı, Sincan Cezaevi'nden kamuoyuna mesaj gönderdi. Arı gönderdiği mesajda "Bu bayramı da cezaevinde geçirmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Gazetecilik yapmamı engellemek için Anayasayı ve hukuku ayaklar altına alıp bana eziyet ediyorlar" diyerek kamuoyunu bu hukuksuzluğa karşı ses çıkarmaya davet etti.

Arı'nın gönderdiği mesaj şöyle:

Kamuoyuna,

Yatarı olmayan bir suç iddiası ile tam 48 gündür cezaevinde tutuluyorum. Bu bayramı da cezaevinde geçirmem için ellerinden geleni yapıyorlar. Gazetecilik yapmamı engellemek için Anayasayı ve hukuku ayaklar altına alıp bana eziyet ediyorlar. Bu hukuksuzluğa karşı ses yükseltmenizi rica ediyorum.

Beni cezaevinde tutmak için suç işliyorlar!

İsmail ARI

Sincan Zindanı

İsmail Arı, Ramazan Bayramı'nda Tokat'taki aile evi ziyaretinde gözaltı alınmış, Tokat'tan Ankara'ya getirilmiş ve tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderilmişti.