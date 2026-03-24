İsmail Arı'nın anne-babası cezaevi önünden sordu: Oğlumuzun suçu ne?

Aile ziyareti için gittiği Tokat'ta gözaltına alınarak Ankara'ya getirildikten sonra 22 Mart gecesi tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı'nın annesi ve babası, cezaevi önünde açıklama yaptı.

İsmail ile tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi'nde görüşen anne ve babası, çocuklarının neden tutuklandığını sordu.

İsmail Arı'nın annesi Nurhayat Arı, cezaevi önünde "Benim oğlumun suçu ne? Oğlum ne yaptı?" diye sordu.

"DOĞRULARI YAZDIĞI İÇİN Mİ?"

Babası Veli Arı ise "Şu an oğlumu ziyaret ettim. Oğlumun bayramın 2'nci gününde akşam saatinde neden gözaltına alındığına bir türlü kafam ermedi. Günahı ne yani? Doğruları yazdığı için mi?" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Muhabirimiz İsmail Arı, bayramda aile ziyareti için gittiği Tokat’ın Turhal ilçesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 21 Mart Cumartesi günü 22.10 sıralarında gözaltına alındı.

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlaması yöneltilen Arı, pazar günü sabah saatlerinde Ankara’ya getirildi.

Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Arı, savcılık tarafından ifadesi dahi alınmadan tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

İsmail Arı, yaptığı haber nedeniyle "Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma" suçlamasıyla tutuklandı. Arı, Sincan Cezaevi’ne götürüldü.

İSMAİL ARI, CEZAEVİNDEN SESLENDİ

Tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı, cezaevinden yurttaşlara seslendi.

Tutuklanmasının ardından Sincan Cezaevi'ne götürülen Arı, buradan gönderdiği mesajında şu soruları sordu:

“Ben neden tutuklandım?

Hangi haberleri yapmam istenmedi?

Haberlerim bayramda tutuklanacak kadar kimleri rahatsız etti?

Beni kimler susturmak istedi?”

İsmail Arı mesajını, “Gazetecilik suç değildir” diyerek bitirdi.