İsmail Arı'nın ardından gazeteci Osman Çaklı da tehdit edildiğini açıkladı

BirGün muhabiri İsmail Arı'nın Şahinler Çetesi ile irtibatlı olduğu belirtilen Gökhan Göz ile ilgili haberinden sonra tehdit edilmesinin ardından gazeteci Osman Çaklı da tehdit edildiğini duyurdu.

X sosyal medya platformundan İsmail Arı'nın tehdit edildiğine dair BirGün'ün haberini alıntılayan Çaklı'nın açıklaması şöyle:

"İsmail Arı'yı yalnız zannedenler büyük bir yanılgı içinde olduğunu bilmeli. Geçtiğimiz günlerde Daltonlar çetesi tarafından tehdit edildim, yakınlarımın yaşadığı adresleri paylaşıp, 'seni s...ceğiz' diye mesaj gönderdiler. Gerekçe aynı yaptığım haberleri beğenmemişler."

@ismailari_'i yalnız zannedenler büyük bir yanılgı içinde olduğunu bilmeli. Geçtiğimiz günlerde Daltonlar çetesi tarafından tehdit edildim, yakınlarımın yaşadığı adresleri paylaşıp, "seni sikeceğiz" diye mesaj gönderdiler. Gerekçe aynı yaptığım haberleri beğenmemişler. https://t.co/zeL4qyBsEV — Osman Çaklı (@osmanckli) May 16, 2025

BirGün muhabiri İsmail Arı, Şahinler Çetesi ile irtibatlı olduğu belirtilen Gökhan Göz ile ilgili haberinden sonra tehdit edilmişti. “Evinin adresini biliyoruz” diyen şahıslar Arı’nın akrabalarını da telefonla ulaşıp tehdit etmişti. İsmail Arı suç duyurusunda bulunmuştu.