İsmail Arı tutuklanmasaydı ODTÜ’de konuşacaktı
BirGün muhabiri İsmail Arı, bayram ziyaretinde gözaltına alınarak tutuklanmasaydı BirGün Okur İnisiyatifi’nin çağrısıyla ODTÜ’de laiklik paneline katılacaktı. Panel BirGün Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir’in katılımıyla İsmail Arı için yapılacak.
Etki Can Bolatcan
ODTÜ BirGün Okur İnisiyatifi’nin çağrısıyla 25 Mart’ta "AKP Türkiyesi'nde Laiklik Ne İfade Ediyor?" etkinliği yapılacaktı.
Dr. Ayşegül Kars Kaynar'ın ve tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı'nın katılımıyla gerçekleşecek panel, İsmail Arı’nın tutuklanmasının ardından dayanışma etkinliğine dönüşecek.
Saat 18.00’da, ODTÜ’de yapılacak etkinliğe BirGün Gazetesi Ankara Temsilcisi Nurcan Bilge Gökdemir katılacak.