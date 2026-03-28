İsmail Arı yalnız değildir: Halk omuz veriyor

HABER MERKEZİ

Haberleri gerekçe gösterilerek tutuklanan ve 6 gündür cezaevinde bulunan BirGün muhabiri İsmail Arı için destekler çığ gibi büyüyor. Arı’nın tutukluluğuna karşı tepkiler yükselirken BirGün gazetesine dayanışma ziyaretleri de sürüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı, dün sabah BirGün gazetesinin İstanbul’daki merkez binasını ziyaret ederek dayanışma mesajlarını paylaştı. Veli-der heyeti de İstanbul’da dayanışma ziyareti gerçekleştirdi.

Alevi Bektaşi Federasyonu ve sendika.org Yayın Kurulu da BirGün gazetesi Ankara Bürosu’na dayanışma ziyaretinde bulundu. Alevi Bektaşi Federasyonu Genel Sekreteri Türkan Akbıyık ve Genel Sayman Nurullah Ünsal, süreci yakından takip edeceklerini belirterek “Özgür basın susturulamaz” dedi.

Dayanışma ziyaretinde bulunan sendika.org Yayın Kurulu’ndan Nisan Çıra ve Tankut Serttaş da mesleki dayanışmanın önemine dikkati çekti. Arı’nın serbest bırakılması gerektiğinin altını çizen Çıra ve Serttaş, “Meslektaşımıza sahip çıkacağız” diye konuştu. Ankara 78’liler Girişimi ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) da Ankara Bürosu’nu ziyaret ederek “İsmail’i yalnız bırakmayız. BirGün’e ve İsmail Arı’ya sahip çıkmak, halkın haber halkına sahip çıkmaktır” dedi. Heyette, SES Eş Genel Başkanı Mehmet Sıddık Akın, SES Genel Sekreteri Ferit Ceylan, SES Eğitim ve Örgütlenme Sekreteri Eylem Kaya Eroğlu ve SES Genel Kadın Sekreteri Nursel Yücesoy yer aldı.

DÖRT BİR YANDA EYLEM

Arı’nın tutuklanmasına yönelik tepkiler yurdun dört bir yanında yapılan eylemlerle devam ediyor. Yurttaşlar dün Ordu ve Anamur’da, önceki gün Bodrum’da eylemdeydi. Ordu’da BirGün Okur İnisiyatifi çağrısıyla yapılan eylemde İsmail Arı’ya özgürlük çağrısı yapıldı.

Bir araya gelen yurttaşlar İsmail Arı ve tutuklu tüm gazeteciler için özgürlük talebini yineledi, bağımsız basının önemine vurgu yaptı.

Bugün de İstanbul’da BirGün Okur İnisiyatifi ve Sancaktepe Dayanışması çağrısıyla bir araya gelinecek. Bugün saat 17.00’de Sarıgazi Demokrasi Caddesi’nde bir araya gelecek olan yurttaşlar "Gazetecilik suç değildir" diyerek İsmail Arı’ya özgürlük talep edecek. Buluşma için SOL Parti Sancaktepe’den yapılan çağrıda da "İsmail’in doğup büyüdüğü sokaklardan sesleniyoruz. İsmail Arı’ya özgürlük!" ifadelerine yer verildi.

***

BİNLER KADIKÖY’DE YÜRÜYECEK

BirGün muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasına karşı tepkiler büyürken İstanbul’da yurttaşlar İsmail Arı, Alican Uludağ ve Merdan Yanardağ için yürüyecek. Gazetecilerin önceki gün basın özgürlüğüne yönelik baskılar ve meslektaşlarının tutuklanmasını protesto etmek için yaptığı yürüyüş çağrısı geniş karşılık buldu. “Halk bilsin diye yazıyoruz, halkla birlikte yürüyoruz” diyen gazetecilere meslektaşları ve yurttaşlardan destek geldi. 29 Mart Pazar günü saat 14.00’te Kadıköy Mehmet Ayvalıtaş Parkı’nda gerçekleşecek buluşmaya binlerce yurttaşın katılımı bekleniyor. Gazeteciler, “Sevgili halkımız, size sesleniyoruz. Biz sizi hiç yalnız bırakmadık; siz de gazetecileri yalnız bırakmayın” çağrısında bulunmuştu