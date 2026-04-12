İsmail Arı’nın kitaplarını imzalayacaklar

HABER MERKEZİ

BirGün Okur İnsiyatifi, 3 haftadır tutuklu olan BirGün muhabiri İsmail Arı için bugün bir etkinlik düzenledi.

BirGün TV Yayın Müdürü Emre Yıldırım, gazeteci Bahadır Özgür, Cumhuriyet Gazetesi Haber Müdürü Can Uğur’un katılacağı söyleşi gerçekleştirilecek.

Gazeteciler ardından İsmail Arı’nın kitaplarını imzalayacak.

Etkinlik Kartal Belediyesi Organik Çadır Etkinlik Alanı’nda bugün saat 17.00’de başlayacak.

Yaptığı haberler nedeniyle tutuklanan gazeteci İsmail Arı, "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamasıyla üç haftadır Sincan Cezaevi’nde.

Çok sayıda meslek ödülü alan Arı, “Kızılay Holding” ve “Menzilin Kasası” isimli iki kitabı bulunuyor.