İsmail Arı’nın tutuklanması tepki: Samsun'da eylem düzenlendi

Muhabirimiz İsmail Arı'nın tutuklanmasına ilikin Samsun'da düzenlenen protestoda “Bu hukuksuz tutukluluğa derhal son verin. Dostumuz İsmail Arı’yı ve tutuklu tüm gazetecileri serbest bırakın” denildi.

İlkadım ilçesi Süleymaniye Geçidi’nde bir araya gelen Samsun BirGün Okur İnisiyatifi üyeleri, BirGün gazetesi muhabiri İsmail Arı’nın tutuklanmasını protesto etti.

Basın açıklamasını okuyan Şafak Yeşiltepe, "Haberden bir kez daha suç oluşturdu, haberci suçlu ilan edildi. Sonda söyleyeceğimiz şeyi başta söyleyelim, gazetecilik suç değildir" dedi.

İsmail Arı'nın gözaltına alınma ve tutuklanma süreci hakkında bilgi veren Yeşiltepe, "Arı’nın tutuklanması kabul edilemez. Bu tutuklamalar, gazetecilere yönelik bir gözdağıdır. Haber ve habercilerle ilgisi olmadığı savunulan dezenformasyon yasası, bir kez daha gazetecilere karşı yargı sopası olarak kullanılmıştır"diy konuştu.

"GAZETECİLİK DAVALARLA, GÖZALTILARLA, TUTUKLAMALARLA SINANIYOR"

Yeşiltepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ancak bilinmelidir ki ülkedeki yoksulluk, yolsuzluk ve adaletsizlik giderek derinleşirken rüşvet ve rant çarkı hızla dönmeye devam ederken gazeteciler susmayacaktır. İnatla, ısrarla gerçekleri anlatmaya, yazmaya devam edecekler. Bugün İsmail Arı üzerinden verilen mesaj açıktır: 'Yolsuzluğu yazmayın, rant düzenini teşhir etmeyin, adaletsizlikleri görünmez kılın.' Türkiye’de gazetecilik uzun yıllardır baskılarla, davalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla sınanıyor. Çünkü gazetecilik, bu topraklarda yalnızca bir meslek değil; halkın sesi olma mücadelesidir. BirGün Gazetesi de bu mücadelenin bir parçasıdır. Kurulduğu günden bu yana sermayenin değil halkın yanında duran; karanlığı değil, gerçeği büyüten; suskunluğu değil, sözü çoğaltan bir gazetecilik anlayışını temsil etmektedir. Biliyoruz ki az sayıda kalan bağımsız gazetelerin çalışanları da yalnızca haber yapmaz, halkın haber alabilme hakkını savunur. İsmail Arı’nın hedef alınmasının nedeni de tam olarak budur.

"BİLDİĞİMİZ YOLDAN GİTMEMİZE ENGEL OLAMAZ"

İsmail yolsuzluk dosyası haberleri yapmasın, depremde yakınlarını kaybedenlerin yaşadığı haksızlığı görmezden gelsin, kamu kaynaklarıyla semiren tarikat-cemaat-vakıf karanlığını yazmasın isteniyor. Arkadaşımız İsmail’in tutuklanmasının tek bir nedeni var, halkına ve mesleğine duyduğu sorumlulukla hakikatin peşinden gitmesi. Hiçbir baskı ve gözdağı bildiğimiz yoldan gitmemize engel olamaz. Evrensel, Cunhuriyet, SOL Gazetesi de dahil bir çok bağımsız basın emekçisi, birçok akademisyen, demokratik kitle örgütü temsilcileri ve de yurttaşlarımız, Arı’ya yönelik haksız hukuksuz tutuma karşı dayanışma mesajlarını iletmiş. Bu saldırıların İsmail'in şahsında halkın haber alma özgürlüğüne gerceklestirildiğini ve özgür basını teslim alamayacaklarını ifade etmişlerdir.

"GERÇEĞİN SUSTURULMASINA İZİN VERMEYİN"

İsmail tutuklanmadan önce okurlarına, dostlarına gönderdiği mesajda şunları söylemişti. 'Tek suçum bu ülkede gazetecilik yapmak. Gazetecilik suç değildir. Gazetecilerin yanında olun' demişti. Evet, İsmail’in de dediği gibi, tek suçu bu ülkede gazetecilik yapmak. Bizler dostları, okurları olarak İsmail’in yanında, bu hukuksuzluğun tam karşısında olacağız. Kamuoyuna sesleniyoruz, haber hakkınız için bu hukuksuzluğa tepki gösterin. BirGün Okur insiyatifi ve İsmail Arı'nın şahsında 'özgür basın, özgür toplum' şiarını yükselten yoldaşları olarak bir kez daha ilan ediyoruz: Hiçbir baskı, hiçbir tehdit, hiçbir gözdağı bizi ve basın emekçilerini bu yoldan döndüremez. Bu hukuksuz tutukluluğa derhal son verin. Dostumuz İsmail Arı’yı ve tutuklu gazetecileri serbest bırakın. Buradan kamuoyuna çağrımızdır, haber hakkına sahip çıkın. Gerçeğin susturulmasına izin vermeyin."