İsmail Arı’ya ‘hakaretten’ beraat: Yalnızca işimi yaptım

BirGün/ANKARA

Gazeteci İsmail Arı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu’ya hakaret ettiği iddiasıyla Ankara 87’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkarıldı.

Arı, Yunus Emre Vakfı’ndan huzur hakkı alan bürokratlara yönelik haberi nedeniyle yargılandığı davada, “Gazetecilik yaptım” dedi. Haberdeki verilerin CİMER’den alındığının altını çizen Arı, “Bana ceza verirseniz, CİMER’in güvenilirliği zedelenir” diye konuştu.

Arı, yedi yıldır gazetecilik yaptığı ifade ederek, “Kimseye hakaret etmek gibi bir amacım olmadı, ben yalnızca işimi yaptım” ifadesini kullandı.

“HAKERET YOK”

Arı’nın savunmasının ardından savcı, mütalaasını açıkladı. Gazeteciler için eleştiri sınırının daha geniş tanımlandığının altı çizilen mütalaada, “Haberdeki ifadeler, ağır eleştiri sınırları içerisindedir. Hakaret unsurları oluşmamıştır” denildi.

“DİMDİK AYAKTAYIM”

Hakim, Arı’ya itham edilen suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.

Arı, duruşma çıkışında kendisini bekleyen yakınlarına, “Dimdik ayaktayım” diye seslendi.